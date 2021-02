Sanremo 2021 senza Naomi Campbell: la Venere Nera non sarà al Festival

editato in: da

Sanremo 2021, le co-conduttrici di Amadeus

Il Festival di Sanremo 2021 perde una delle co-conduttrici di punta scelte da Amadeus. Come confermato dallo stesso presentatore e direttore artistico della kermesse, la splendida Naomi Campbell non sarà al suo fianco. La supermodella avrebbe dovuto aprire la 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana nella serata di martedì 2 marzo.

La pandemia continua a sconvolgere i piani di un Sanremo 2021 piuttosto travagliato ma che, nonostante le difficoltà e soprattutto grazie alla perseveranza di Amadeus, sta comunque prendendo forma. Naomi Campbell ha dato forfait per cause di forza maggiore, nello specifico per via delle nuove restrizioni attuate negli Stati Uniti per arginare il contagio del Covid 19. “A causa delle nuove restrizioni Usa – ha dichiarato Amadeus – che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e a cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo. Sono state percorse molte ipotesi, ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi».

Se inizialmente erano solo rumors, adesso la conferma del conduttore e direttore artistico del Festival non lascia dubbi. Del resto è nota l’estrema attenzione che la Campbell riserva all’igiene (e ai virus). La supermodella da sempre segue una routine specifica nei suoi tanti viaggi in giro per il mondo, specialmente all’interno degli aeroporti che, come abbiamo imparato, sono luoghi rischiosi in fatto di contagi. Acquista delle salviette igienizzanti, indossa i guanti in lattice e prima di prendere posto in cabina pulisce in lungo e in largo il suo posto a sedere.

Naomi Campbell non ci sarà ma appena poche ore prima lo stesso Amadeus aveva annunciato l’arrivo di una new entry nel cast. Si tratta della top model Vittoria Ceretti, un’altra presenza femminile di grande prestigio che arricchisce il parterre di co-conduttrici. La Ceretti, giovanissima ma con alle spalle una carriera invidiabile, non sostituirà la Campbell durante la serata di apertura del Festival. Amadeus ha confermato che sarà sua partner in una delle cinque puntate, ma ad aprire la kermesse al suo fianco sarà l’attrice Matilda De Angelis.

Mentre Amadeus e il suo Festival di Sanremo 2021 stanno al passo con le novità, ma soprattutto con gli imprevisti, si è già accennato a una kermesse estiva proprio nella Città dei Fiori.