Zoe Cristofoli, il drammatico racconto della rapina: “Mio figlio lanciato contro il muro”

Zoe Cristofoli racconta la rapina subita in casa qualche tempo fa, svelando dettagli drammatici di un episodio che ha lasciato profonde ferite nella sua vita. L’influencer e compagna di Theo Hernandez è stata ospite del podcast One More Time dove ha parlato del suo legame con il calciatore, ma anche di quella sera terribile che non ha mai dimenticato.

Il racconto della rapina subita da Zoe Cristofoli

Ospite del podcast One More Time, Zoe Cristofoli ha ricordato la rapina subita qualche anno fa. All’epoca era in casa con il figlio Theo Junior quando alcuni malviventi entrarono dal garage, costringendola a rivelare il codice della cassaforte e sottraendo oggetti di valore e preziosi.

“Ero in casa insieme alla babysitter e il bambino – ha svelato -. Eravamo a casa nuova, stavamo cenando ed entrano in casa dal garage. Inizia l’incubo, mi picchiano davanti a mio figlio. Prendono anche lui e lo lanciano contro il muro. Io pensavo di poter lottare con loro. Ma alla fine prendono tutto. Mi hanno puntato la pistola alla testa e mi hanno detto: ‘Se sbagli il codice della cassaforte, ti ammazziamo’. Mi sentivo in colpa, sapevo ci fossero cose di valore anche di Theo”.

L’amore di Zoe Cristofoli e Theo Hernandez

Influencer, modella e imprenditrice, Zoe Cristofoli ha vissuto un’esistenza segnata da alti e bassi. Segnata profondamente dalla separazione dei genitori, Zoe è stata costretta a rimboccarsi presto le maniche, iniziando a lavorare da giovanissima.

“Mi sono sempre vergognata tanto, a scuola non avevo i libri perché non c’erano 300 euro per comprarli. Pensavano fossi una maleducata, che non volevo studiare, ma non li avevo perché non potevo comprarli”, ha confidato. I primi lavori a 17 anni: “Ero ancora minorenne e iniziai a fare alcuni lavoretti – ha raccontato -, non potevo lavorare perché ero piccola, ma si faceva. Ero infelice, avevo fame di andare via ed essere indipendente per non dover dipendere da nessuno. Facevo la ragazza immagine, lavoravo agli eventi, mi piaceva guadagnare. La mattina andavo a scuola, facevo cose e la notte andavo in discoteca. Tornavo alle 6, e ripartiva la mia giornata. Iniziai a fare la cubista, e quindi a viaggiare e girare per locali”.

In passato l’influence è stata spesso al centro del gossip per via di relazioni con personaggi famosi come Fabrizio Corona o Andrea Cerioli. Sino all’incontro con Theo Hernandez, diventato l’amore della sua vita e il padre dei suoi due figli.

“Non conoscevo Theo quando ci siamo incontrati – ha spiegato -. Iniziò a scrivermi, e capii chi era. In quel contesto ci sono uomini che cambiano una ragazza al giorno, non cercavo quel tipo di relazione. Ma decisi di conoscerlo, finivo da una relazione importante e avevo voglia di distrarmi. Non avevo aspettative, facevo la mia vita e ogni tanto uscivo con lui. All’inizio della loro storia lui non mi trattava come meritavo. La nostra storia non è iniziata in maniera perfetta. Scappando, poi, lui capì il mio valore. E da lì ha cambiato la mia vita, è cambiato”.

