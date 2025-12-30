Re Carlo negli USA, sarà la prima volta da quando Harry ha lasciato la famiglia

Re Carlo avrebbe in programma un viaggio negli Stati Uniti d'America, il primo da quando il figlio Harry ha lasciato la famiglia reale con Meghan Markle

IPA Re Carlo potrebbe volare negli USA con William

Non c’è ancora l’ufficialità, ma sembra che Re Carlo sia pronto a volare negli Stati Uniti d’America. Sarebbe il suo primo viaggio nel Nuovo Continente da quando è salito al trono, ma non solo: sarebbe anche la prima volta negli USA da quando il figlio Harry ha lasciato la famiglia reale, trasferendosi nella residenza di Moncecito, in California, con la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet.

Re Carlo si prepara a volare negli USA

“È ‘molto probabile’ che il Re e il Principe del Galles si rechino negli Stati Uniti il ​​prossimo anno in viaggi separati, nell’ambito di una ‘campagna di seduzione’ rivolta a Donald Trump”. Letteralmente, il Daily Mail parla di charm offensive, difficile da rendere nella nostra lingua, ma il senso è chiaro: il Sovrano avrebbe tutta l’intenzione di accogliere l’invito del Presidente a stelle e strisce, per viaggiare oltreoceano e trattare questioni politiche ed economiche.

Dal Palazzo non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Mancano pochi giorni all’inizio del nuovo anno e, com’è noto, per organizzare qualsiasi spostamento del monarca occorrono tempo, risorse e protocolli rigidissimi. Tuttavia il Daily Mail ritiene che le visite di Carlo e William saranno “programmate in modo da coincidere con il 250esimo anniversario dell’Indipendenza americana e si svolgono mentre sono in corso i negoziati tra i due Paesi per un accordo commerciale”.

Quando? Il Re dovrebbe recarsi negli USA ad aprile, compiendo così il “primo viaggio di un monarca regnante da quando la Regina Elisabetta fu ospitata da George Bush nel 2007″. Il Principe William dovrebbe partire, invece, “in Nord America durante la Coppa del Mondo della prossima estate, che si terrà anch’essa in Messico e Canada”, in qualità di presidente della Football Association.

Ormai da mesi circolano voci secondo cui il Re potrebbe recarsi negli Stati Uniti l’anno prossimo, dopo la visita di Donald e Melania Trump nel Regno Unito. Un funzionario statunitense aveva dichiarato che i monarchi “hanno fissato degli standard molto elevati per il loro viaggio per venirci a trovare”.

Trump ha spesso parlato con affetto della famiglia reale, eredità della defunta madre Mary, cresciuta in Scozia e convinta monarchica, ma ha apprezzato in particolare Carlo, definendolo persino “amico”. I due giorni tra sfarzo e fasti e la cena di Stato al Castello di Windsor certamente hanno fatto colpo.

Re Carlo e il Principe Harry mai così “vicini”

Politica a parte, c’è un aspetto da non sottovalutare. Per Re Carlo, infatti, “sarà la prima volta che visiterà gli Stati Uniti da quando suo figlio, il Principe Harry, ha lasciato i suoi doveri reali e si è trasferito a Montecito, in California, con Meghan Markle”.

William si era già recato a New York City nel 2023, per partecipare al summit dell’Earthshot Prize, ma aveva comunque evitato dii incontrare il fratello. Per Carlo questo viaggio rappresenterebbe il primo momento di estrema vicinanza a quella che Harry chiama “casa” ormai da anni, oltre che ai nipotini Archie e Lilibet che ha sempre affermato di volere conoscere, prima di lasciare questo mondo.

Sembra, però, che anche questo viaggio possa concludersi con un nulla di fatto. Harry ne sarà escluso, si dice. E la riconciliazione tanto desiderata da molti è sempre più lontana.