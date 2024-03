Fonte: Getty Images Carlo d'Inghilterra

Re Carlo III, a nemmeno un anno dalla sua incoronazione, sta vivendo un periodo molto difficile. Al sovrano, infatti, è stato diagnosticato un cancro a inizio anno e si sta sottoponendo alle cure per questa terribile malattia. In ogni caso, Re Carlo III presenzierà alla sua prima apparizione pubblica dopo la sconvolgente notizia, che lo ha colpito, il giorno di Pasqua. Sarà, infatti, in occasione della messa di questo giorno di festa che il monarca riprenderà il suo posto negli impegni reali della corona inglese, dove è stato sostituito recentemente dalla moglie Camilla Parker Bowles e dal figlio William, Principe di Galles.

Per l’occasione speciale, il sovrano, però, non potrà contare sulla compagnia e sul sostegno di tutti i membri della famiglia reale, perché la lista di coloro che saranno presenti alla messa di Pasqua è più corto di quella degli scorsi anni.

Re Carlo III, la triste Pasqua del sovrano inglese

Da circa un mese, Re Carlo III si è ritirato dagli impegni pubblici ufficiali della casa reale inglese, dovendo sottoporsi alle terapie per il cancro di cui è affetto. Il sovrano inglese, però, presto sarà nuovamente in prima linea per incontrare i suoi sudditi in occasione della messa pasquale, che di solito vede la presenza di tutti i membri della famiglia reale inglese. Ma, visto il difficile periodo che la corona sta affrontando, molte cose saranno diverse dagli scorsi anni. A cominciare da coloro che faranno compagnia al monarca in questo giorno di festa durante la messa.

Complice l’assenza di tutta la famiglia del figlio William d’Inghilterra, che non parteciperà agli impegni pasquali, vista la grave malattia che ha colpito Kate Middleton, la lista degli invitati di Re Carlo III si è molto ridotta. Accanto al sovrano ci saranno, infatti, soltanto i fratelli Anna ed Edoardo con i rispettivi consorti, ma potrebbe presenziare alla funzione anche Andrea e le sue figlie Beatrice ed Eugenia, con le rispettive famiglie.

Re Carlo III, la scaletta degli impegni pasquali

Re Carlo III apparirà nuovamente in pubblico, per la prima volta dopo l’annuncio della sua malattia e l’inizio dei trattamenti medici. L’occasione sarà la messa pasquale che avrà luogo nella Cappella di San Giorgio. Viste le sue difficili condizioni mediche, il sovrano ha cambiato la scaletta dei suoi impegni per la giornata festiva.

Il monarca e la moglie cammineranno verso la chiesa e, in quest’occasione, avranno la possibilità di salutare da lontano la folla, che solitamente attende la famiglia reale fuori dal luogo sacro. In seguito, però, Carlo III non terrà alcun ricevimento pasquale e neanche un pranzo in famiglia per l’occasione di festa. Anche la diminuzione del numero degli invitati alla celebrazione pasquale è dovuta alle complicate condizioni di salute del sovrano per cercare di limitare il più possibile il rischio di un’infezione, come riportato da The Sun.

Anche in chiesa la coppia reale dovrà sedersi, secondo i piani, lontano dal resto dei fedeli. Dopo la messa, Re Carlo III e consorte lasceranno la cappella insieme. Il piano è denominato Easter Lite e sarà d’ispirazione anche per i prossimi impegni a cui prenderà parte il sovrano.