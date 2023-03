Re Carlo, il commovente tributo alla Regina Elisabetta per la Festa della mamma

Fonte: Getty Images L'omaggio di Carlo alla Regina Elisabetta

Carlo III ha festeggiato la prima Festa della Mamma senza la Regina Elisabetta, ma ha scelto di dedicarle un dolce post sui social, accompagnato da una foto d’infanzia inedita. Il Re ha preso il posto dell’amata madre alla sua morte, lo scorso 8 settembre, ma ne tiene viva la memoria con numerosi omaggi. L’ultimo, in ordine di tempo, quello di oggi, in questa giornata di festa ma anche di somma tristezza per lui. Non sono mancati i messaggi d’affetto dei sudditi, così come chi ha espresso un pensiero per Lady Diana.

Re Carlo ricorda mamma Elisabetta II

Se in Italia il 19 marzo si festeggia la Festa del Papà, nel Regno Unito la quarta domenica di Quaresima coincide con la Festa della Mamma. Per questo, tra i tanti messaggi di auguri che hanno affollato il web, ha spiccato quello di Carlo III per sua madre, la Regina Elisabetta. Per la prima volta il Sovrano ha vissuto questa giornata senza di lei, e tra la commozione e il dolore si è fatto spazio un insolito post su Instagram, con una dedica a lei e a tutte le madri.

“A tutte le mamme in ogni luogo – ha esordito il Re – e a tutti coloro che oggi sentiranno la mancanza delle loro madri, vi pensiamo, e vi auguriamo di trascorrere una splendida Festa della Mamma”. Parole sentite, specie nell’inciso dedicato a coloro che, purtroppo, non possono più festeggiare questa giornata. Un pensiero speciale alla Regina Elisabetta, ma anche alla madre di Camilla, Rosalinda Shand, scomparsa nel 1994.

La foto inedita di Re Carlo e della Regina Elisabetta

Non solo parole, ma anche due foto davvero emozionanti: la prima ritrae Carlo, ancora bambino, con la Regina Elisabetta. Si tratta di uno scatto privato e inedito, direttamente dall’album di famiglia, e che il Re ha deciso di condividere con i suoi sudditi. Un’immagine felice, di madre e figlio, sempre uniti in questi oltre settant’anni, nonostante le loro numerose differenze e i momenti in cui non sono andati d’accordo.

La secondo foto, altrettanto rara, vede la Regina consorte Camilla, al fianco di sua madre, Rosalind Shand, probabilmente scattata nei primi anni ’90, poco prima della scomparsa della donna. La moglie di Re Carlo non ha mai condiviso nulla della sua famiglia, sempre rimasta lontana dai riflettori. Questa è la prima volta che, in un canale ufficiale, vediamo qualcuno a lei legato da quando ha assunto un nuovo titolo. Solo qualche anno fa, in occasione di un compleanno di Carlo, sui social era comparso uno scatto dei due intenti a giocare con i nipotini di Camilla, a Clarence House.

Un pensiero speciale per Lady Diana

Finché il Principe Harry ha avuto una pagina social, ha sempre condiviso un pensiero speciale per Lady Diana nel giorno della Festa della Mamma. Un gesto mai partito da William, sempre molto silente riguardo sua madre. Quest’anno però, sotto il post di auguri di Re Carlo, molti hanno speso un minuto per una dedica alla Principessa scomparsa ma mai dimenticata. Lo potremmo definire anche un segno di quella voglia di non dimenticare il passato dei sudditi, che ancora non hanno perdonato al Sovrano tante cose.

E se Kate Middleton si autocelebra sul profilo dei Principi di Galles, la coppia avrebbe potuto trovare il tempo per un pensiero in ricordo di Lady D. Qualcuno lo avrebbe definito un gesto acchiappa like, molti lo avrebbero trovato rispettoso verso una donna che ha dedicato la sua vita ad amare i suoi figli, prima che le venisse strappata in quel tragico incidente d’auto quasi ventisei anni fa.