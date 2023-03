Kate Middleton splendida per la Festa della mamma: le foto inedite con i principini

Fonte: IPA Kate Middleton

Mentre nel nostro paese oggi celebriamo la Festa del papà, nel Regno Unito cade invece la Festa della mamma. Kate Middleton ha condiviso sui suoi account Instagram e Twitter due scatti inediti con i figli George, Charlotte e Louis per festeggiare il Mother’s Day.

Kate Middleton raggiante con i figli: gli scatti inediti per la Festa della mamma

In Irlanda, Inghilterra, Galles e Scozia si celebra il Mother’s Day, noto anche come Mothering Sunday: mentre in Italia festeggiamo tutti i papà, nel Regno Unito la quarta domenica di quaresima cade la Festa della mamma, che nel nostro paese è invece la seconda domenica di maggio.

Per l’occasione la Famiglia Reale ha diffuso due nuove foto ufficiali che vede Kate Middleton in compagnia dei tre principini George, Charlotte e Louis. Gli scatti sono stati realizzati dal loro fotografo Matt Porteous lo scorso anno nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, e fanno parte dello stesso shooting del ritratto di famiglia utilizzato per la tradizionale cartolina di Natale.

Mentre in quell’occasione la famiglia era al completo, questa volta manca (comprensibilmente) il Principe William all’appello: George, Louis e Charlotte sono stati immortalati seduti su un albero con mamma Kate, tutti con un look informale dai colori e tessuti primaverili.

Per la Principessa del Galles jeans scuri, camicia bianca in pizzo sangallo – firmata Mih Jeans e dal costo di circa 295 euro – e Superga bianche, le uniche sneaker che indossa la Middleton. Anche i bambini hanno un look semplice ed essenziale: pantaloncini e polo per George e Louis, tutina jeans con dettagli in rosso per Charlotte.

Oltre allo scatto in compagnia dei suoi bambini, Kate ne ha scelto un altro, tenerissimo, da condividere con i follower di tutto il mondo: un ritratto con in braccio il piccolo di casa, Louis, colti tra i sorrisi di un momento spensierato.

Si tratta della prima Festa della mamma senza la Regina Elisabetta per Re Carlo, che sui social ha ricordato la Sovrana con un ritratto insieme a lei della sua infanzia. “A tutte le mamme, e a tutti quelli che oggi sentono la mancanza della propria madre, auguri”, hanno scritto il Re e la Regina consorte Camilla a corredo del tenero post.

Kate Middleton, i suoi segreti sull’educazione dei principini

In tanti non possono fare a meno di domandarsi come faccia Kate Middleton a tenere a bada i suoi tre bambini. Se la piccola Charlotte è già una principessina di nome e di fatto e George è ormai un ometto, lo stesso non può dirsi per l’ultimo arrivato in famiglia, Louis.

In più di un’occasione ha sfoggiato smorfie e linguacce che farebbero imbarazzare qualsiasi madre. Ma lady Middleton non ha mai fatto una piega, infrangendo qualche piccola regola, ma riuscendo a calmare i suoi bambini anche nelle occasioni più formali.

Stando a quanto svelato dall’esperto della Famiglia Reale Tom Quinn, quando i bambini non si comportano come dovrebbero, la reazione della Principessa è sempre molto diplomatica e viene accompagnata da una “formula magica”: “Facciamo una pausa”: “[I bambini, ndr] Hanno del tutto chiaro il fatto che se Kate lancia questo avvertimento e non si calmano, dovranno affrontare le conseguenze a casa per il loro comportamento”.