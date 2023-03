Kate Middleton ha un’arma segreta: così tiene tutti in riga

Fonte: IPA Kate Middleton, la leggenda della spilla a forma di porro

Kate Middleton è sempre impeccabile e no, non parliamo soltanto di look e accessori da fare invidia. L’eleganza passa anche dal suo modo di affrontare ogni situazione, anche la più imbarazzante, specialmente quando ci sono di mezzo i figli. Lo abbiamo visto più volte, dapprima con il primogenito George e in ultimo con il Principino Louis: linguacce e dispetti non mancano, sebbene l’etichetta Reale imponga un certo decoro (anche ai bambini). Ma a quanto pare la Principessa di Galles ha un’arma segreta per tenere tutti in riga.

L’arma segreta di Kate Middleton per tenere a bada i figli

Nascere nella Famiglia Reale inglese è senza dubbio un privilegio, ma non deve essere proprio una passeggiata per i piccoli di Casa Windsor. In fondo sono pur sempre bambini, ma l’etichetta e le regole devono sempre avere la meglio sulle marachelle tipiche della più giovane età: ci vuole decoro e certi comportamenti non sono ritenuti accettabili a Corte.

E mentre l’occhio dei tabloid non smette per un attimo di monitorare ogni singolo passo della Royal Family, a tenere le redini della situazione ci deve pensare Kate Middleton. Principessa di Galles sì, ma prima di tutto mamma di tre piccole pesti. Il primogenito George ormai è cresciuto ma le sue espressioni buffe (ricordate quando era sempre annoiato?) continuano a essere iconiche, mentre la Principessa Charlotte sembra esser nata per essere una Reale in piena regola, sempre misurata e dolce nei modi. È l’ultimo arrivato a dare del filo da torcere a mamma Kate: l’uragano Louis che, in ultimo, durante il Giubileo di Platino della compianta Regina Elisabetta si è prodigato in lamenti e linguacce (in mondovisione).

Fonte: Getty Images

Ma Kate Middleton avrebbe un’arma segreta per rimettere in riga i tre figli, secondo l’esperto della Famiglia Reale Tom Quinn, autore di Gilded Youth: A History of Growing Up in the Royal Family. Quando i bambini non si comportano come dovrebbero, la sua reazione è molto diplomatica e si accompagna a una “formula magica” ben consolidata: “Facciamo una pausa”: “[I bambini, ndr] Hanno del tutto chiaro il fatto che se Kate lancia questo avvertimento e non si calmano, dovranno affrontare le conseguenze a casa per il loro comportamento”.

Kate infrange le regole sull’educazione dei Principi

Ogni mamma ha il suo segreto per placare i figli e Kate Middleton adotta una tecnica che le consente di farlo in gran stile. La consorte del Principe William non può di certo dare in escandescenze in pubblico, né tantomeno mostrarsi scomposta: l’etichetta è d’obbligo anche per lei. Ma c’è molto di più dietro al metodo di mamma Kate.

Il suo modo di rivolgersi ai bambini è da sempre oggetto di curiosità da parte degli esperti, che vedono in lei un ottimo esempio da seguire. Kate parla sempre in modo chiaro con i figli e, quando occorra, si piega sulle ginocchia e si abbassa per poterli guardare negli occhi. Un gesto che all’apparenza potrebbe sembrare banale ma che, in realtà, possiede un duplice valore. Così facendo non solo la Middleton dimostra un grande amore verso i propri figli e la disponibilità ad ascoltarli, ma infrange anche una regola ben radicata nella Royal Family dove, fino a qualche tempo fa, era impensabile che un adulto si inginocchiasse accanto a un bambino durante un evento ufficiale.