Cosa ci facevano Kate Middleton e Charlotte in un vecchio pub? La richiesta inaspettata

Il tè delle cinque, il Big Ben, i Reali… e i pub. Sì, tra le istituzioni britanniche non si possono non conteggiare anche gli storici bar dove i sudditi di Re Carlo si riuniscono per bere birra dopo il lavoro. Tradizione secolare cui non sfugge nessuno.

E adesso, alla ciurma di frequentatori di english pub si aggiungono due inaspettate figure: la futura Regina Kate Middleton e la principessina Charlotte, avvistate al Phoenix, nel quartiere di Stockwell, zona meridionale di Londra.

L’avventura al pub di Kate Middleton e Charlotte

“La famiglia Reale è uguale a qualsiasi altra famiglia” ha dichiarato al Daily Mail una delle avventrici presenti al pub Phoenix durante la visita delle donne della Royal Family. Anche lei mamma, la testimone ha ben compreso le necessità della Duchessa, e non si è stupita della visita, perché quando la natura chiama non c’è etichetta che tenga.

A portare Kate e Charlotte all’interno del pub non equipaggiato per una clientela di infanti, è stata la più frequente delle richieste che tutti i bambini del mondo avanzano ogni giorno, più volte al giorno, ai propri genitori: “Mamma, devo fare pipì”. Il bisognino della principessina ha bussato durante un giretto in macchina nella trafficatissima strada statale A3, che attraversa la capitale inglese.

Non si poteva proprio attendere di tornare al sicuro nei bagni di Buckingham Palace, ci sarebbe voluto troppo tempo. Così, con il permesso dell’autista e scortate da uno dei membri della sicurezza, mamma e figlia si sono dirette verso la prima toilette disponibile che caso ha voluto fosse proprio quella del pub Phoenix.

“Me ne stavo seduta al solito posto – ha raccontato al MailOnline Maggie McKinney, frequentatrice abituale del pub – quando ho alzato lo sguardo e ho visto Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge in persona, assieme alla figlia la Principessa Charlotte. La bimba è entrata con la mamma, è corsa verso il bagno ed è riuscita poco dopo. Non sono rimaste nel pub più di dieci minuti”. Dieci minuti sono però bastati a lasciare di stucco tutti i presenti. “Sembravano molto gentili – hanno raccontato gli esterrefatti birraioli – una famiglia normalissima. La Principessa Kate teneva sua famiglia per mano e la Principessa Charlotte sembrava una bambina come tutte le altre”.

Tale madre, tale figlia: il rapporto tra Kate Middleton e la secondogenita Charlotte

La somiglianza tra Kate Middleton e la piccola Charlotte, sette anni, è lampante. La Principessina condivide con la mamma i lunghi capelli dalle sfumature dorate e il sorriso furbetto. E la somiglianza fisica viene ancor di più sottolineata dalle scelte di stile delle donne della Royal Family, quasi sempre in coordinato agli eventi pubblici. Lo scorso Natale, Charlotte indossava una riproduzione in piccolo dell’elegante cappotto bordeaux della mamma; e uguale al vestito a pois (una delle fantasie preferite dalla Duchessa di Cambridge) della mamma era anche l’abitino indossato dalla Principessina per fare l’in bocca al lupo alla nazionale femminile di calcio.

Charlotte è una vera Kate in miniatura e non solo nel look. Così come la madre, anche la secondogenita dell’erede al trono William d’Inghilterra, è sempre impeccabile ed educatissima. Una vera piccola Lady. Il merito pare sia della rigida educazione imposta dai genitori, che la tata Maria Borrallo definisce “un’operazione militare, anche se non si direbbe”. Alle urla e alle punizioni, infatti, Kate e William preferiscono il “divano del dialogo” dove i bambini vengono accompagnati quando si comportano male. E le regole vengono ristabilite senza mai alzare la voce.