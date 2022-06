Kate Middleton, suo figlio George non lo sopporta e si vergogna di lui

Fonte: Getty Images Trooping The Colour 2022, Kate magnifica in bianco. Ma le vere star sono i figli

Kate Middleton ha un “problema” in famiglia e si chiama Louis. Se pensavamo che da piccolo George fosse una peste, il suo fratellino lo batte alla grande. E questo proprio non va al futuro Re d’Inghilterra, ma nemmeno a sua sorella Charlotte. Dalle numerose immagini scattate ai Royal Baby durante il Giubileo della Regina è evidente che i figli maggiori dei Cambridge poco sopportino l’esuberanza del terzo arrivato che ha compiuto nel 2022 4 anni.

Kate Middleton, Louis è indomabile

Se durante il Trooping the Colour Louis ha divertito il mondo con le sue facce buffe, urlando e tappandosi le orecchie al passaggio degli aerei della RAF, e se ha dimostrato di avere una certa confidenza con la bisnonna Elisabetta, indubbiamente ha dato il meglio di sé durante il Platinum Jubilee Pageant, lo spettacolo conclusivo del lungo weekend di celebrazioni. Nemmeno Kate Middleton è riuscita a domarlo.

È evidente che Kate e William hanno richiesto al loro terzogenito uno sforzo d’attenzione notevole e che probabilmente per lui lo spettacolo era troppo lungo e noioso. Ma nemmeno George aveva mai osato tanto, arrivando a zittire la mamma mettendole la mano sulla bocca.

Kate Middleton, George si vergogna di Louis

Ma se Kate ha dato dimostrazione di avere una pazienza infinita e modi molto dolci e teneri nel trattare i suoi pargoli, chi proprio ha dimostrato una certa insofferenza verso l’esuberanza di Louis è stato suo fratello George. Sono molti i video che circolano in Rete in cui il figlio maggiore di Will e Lady Middleton dimostra di non sopportare il fratello. In particolare, c’è una sequenza spassosissima in cui Louis entusiasta alza le braccia al cielo e George guarda dall’altra parte coprendosi il volto con le mani, proprio come se si vergognasse del fratello che, per sua fortuna, non era nemmeno seduto vicino a lui, tranne per qualche momento in cui per cercare di tenerlo buono, William se l’è preso sulle ginocchia per poi passarlo a nonno Carlo.

D’altro canto, se George si vergogna del fratellino, Charlotte non è da meno. Col suo fare da maestrina, che ha sempre avuto, redarguisce Louis e lo mette in riga più di mamma Kate che tutto sommato lo lascia fare. La Principessina invece, disturbata al pari di George, dall’esagerata esuberanza del fratellino lo bacchetta proprio.

I tre Royal Baby sembrano trovare un attimo di pace e armonia quando le cuginette, figlie di Zara e Mike Tindall, sedute una fila dietro di loro, mostrano dei dolcetti. Gli snack sembrano distrarre per un attimo anche Louis, ma la tranquillità dura poco e a George non resta che mettersi le mani tra i capelli. Imbarazzante.

Kate Middleton, il parere degli esperti di comportamento infantile

Gli esperti di comportamento infantile però giustificano il bimbo più piccolo di Kate Middleton, sostenendo che è tipico dei terzi figli scimmiottare non solo i genitori ma anche i fratelli maggiori e soprattutto è normale che cerchino di attrarre l’attenzione più del dovuto.