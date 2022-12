Re Carlo a un bivio: la decisione che non vorrebbe prendere su Archie e Lilibet

Fonte: IPA Re Carlo indeciso

Il dibattito sul futuro di Harry e Meghan Markle nel Regno Unito è cresciuto a dismisura dopo l’uscita della docu-serie su Netflix, e delle accuse lanciate dai due alla Famiglia Reale. Ma ciò che preoccupa maggiormente Re Carlo è il destino dei suoi nipoti Archie e Lilibet Diana, che rischiano di perdere il titolo se, nell’autobiografia in uscita a gennaio, ci saranno degli attacchi ancora più crudi nei confronti dei Windsor.

Re Carlo: nessun provvedimento per Harry e Meghan?

I tabloid inglesi lanciano continuamente sondaggi sul destino dei Duchi di Sussex: il Principe Harry e Meghan Markle devono essere invitati all’incoronazione di Re Carlo? Devono essere privati del titolo?

Questi sono i quesiti principali ai quali, da Palazzo, non arriva ancora una risposta definitiva. Eppure, nonostante tutte le previsioni, fonti da Buckingham Palace continuano a sostenere che il Sovrano sia intenzionato ad avere suo figlio e sua nuora il 6 maggio per il suo grande giorno e no, sul tavolo non c’è nessun progetto di privare la coppia dei titoli reali.

Carlo pare sia semplicemente rattristato da tutta la situazione, una vera bomba che sconvolge i rapporti familiari, più che quelli monarchici: i suoi figli in lotta, le sue nuore che hanno interrotto ogni comunicazione, e il resto della famiglia diviso in due fazioni.

Ormai è lui il capofamiglia, e sente molto questo peso e, senza dimenticare l’importanza di proteggere l’istituzione della Corona da ogni attacco esterno, si prodiga per la pace tra le mura domestiche, o meglio del Palazzo.

La decisione più difficile: Re Carlo a un bivio

La scelta di Carlo, che avrebbe già potuto prendere provvedimenti verso i Sussex, ma non lo ha fatto, potrebbe cambiare con l’uscita, il prossimo 10 gennaio, dell’autobiografia del Principe Harry, Spare.

Secondo i bene informati, il Sovrano non ha preso ancora una decisione definitiva su nessuno dei tanti quesiti portati avanti dai tabloid, e soprattutto su uno: Archie e Lilibet Diana saranno Principi?

Per capire la questione bisogna precisare che, in linea teorica, con la salita al trono del Re o della Regina, i nipoti diventano automaticamente Principi, come stabilito dall’emendamento varato da Giorgio V. Questo a meno che sia il Sovrano stesso, o i genitori, a decidere in altro modo. Come nel caso dei figli di Anna e Edoardo, che non portano questo titolo per scelta.

Se, invece, Re Carlo decidesse di non rendere Archie e Lilibet Diana rispettivamente Principe e Principessa, si tratterebbe di un caso senza precedenti, che causerebbe un caos mediatico e una frattura definitiva con i Sussex. Non solo, i bambini sono i primi discendenti di origini afro-americana, e sarebbero anche i primi a non ricevere il titolo, una faccenda sgradevole per una Famiglia Reale continuamente accusata di razzismo.

Non dipende, però, solo da ciò che Harry dichiarerà nel suo libro: la questione è aperta già da tempo, per la scelta dei genitori dei piccoli, di tre e un anno, di fare un passo indietro dalla vita monarca, rinunciando a oneri e onori. Il loro futuro, dunque, è solo nelle mani di Re Carlo, che dovrà prendere una decisione che, in ogni caso, lascerà qualcuno scontento.