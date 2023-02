Rapina a mano armata per Roby Facchinetti, la rabbia di Francesco

Fonte: IPA Francesco e Roby Facchinetti

“È una vergogna che nel paese dove c’è la pressione fiscale sopra il 60% noi non ci sentiamo nemmeno sicuri. Stato: siete delle capre!”.

Un arrabbiatissimo e incontenibile Francesco Facchinetti si è sfogato su Instagram, dopo che i follower gli avevano chiesto della rapina a mano armata di cui è stato vittima il padre Roby, insieme alla moglie e ai figli, nella sua casa di Bergamo.

In una stories Francesco, confermando la verità dei fatti si lascia andare ad un duro sfogo contro la poca sicurezza del nostro Paese, dove le rapine e gli agguati sono all’ordine del giorno, nonostante si paghino tra le tasse più alte d’Europa.

“Devo confermare quello che avete letto – comincia Francesco con tono pacato – Mio padre, mia sorella e mio fratello sono stati vittime di una rapina a mano armata in casa. Una di quelle cos brutte che pensi possano succedere solo nei film e invece purtroppo capitano”.

“Sono particolarmente triste e amareggiato per quello che è diventato il nostro paese” prosegue alzando il tono di voce.

“Qualcuno dice: ‘ma voi siete ricchi, avete la villa, per questo vi rapinano’. CAZZATA!! Non è una condanna avere la villa, aver guadagnato i soldi onestamente! Io mi devo sentire libero e sicuro dove vivo“.

A questo punto Francesco parte con una accusa diretta:

“È una vergogna che nel paese dove c’è la pressione fiscale sopra il 60% noi non ci possiamo sentire sicuri. Stato: siete bravissimi! Il governo, che sia di destra o di sinistra, è una manica di incapaci di mantenere il controllo, tenere l’ordine. Siete degli incompetenti, non siete in grado di fare politica ma solo propaganda. Vi interessa solo il vostro vostro cu**”.

E prosegue: “Chi può va ad abitare da un’altra parte, come ho fatto io in Svizzera. Perché i nostri figli in questo paese non sono al sicuro. Io non voglio crescere i miei figli in un paese dove non possono essere liberi di uscire di casa, qui ho paura a far giocare i miei figli al parchetto, ho paura a lasciare mia moglie in casa da sola, ha paura di lasciare i miei figli a casa con mia moglie. Non voglio più questo!”.

“Per concludere: complimenti a voi incapaci, capre che avete reso il paese più bello del mondo, un paese insicuro dove c’è da aver paura. Complimenti capre ignoranti, anzi le capre sono più intelligenti di voi. Incapaci, quando andate a letto a dormire, voi che avete governato questo paese per 30 anni, dovete guardarvi allo specchio e farvi schifo”.