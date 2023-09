Roby Facchinetti, famiglia in festa: la dedica per le nozze del figlio Roberto

Fonte: IPA Roby Facchinetti

Una giornata di festa per la famiglia Facchinetti. Roberto, il figlio minore del celebre cantautore e tastierista dei Pooh, ha celebrato il matrimonio con la compagna Maira sotto lo sguardo emozionato di amici e parenti. Un momento di grande gioia, come testimoniano le foto e i video condivisi su Instagram anche dal fratello maggiore Francesco che, nel frattempo, ha stupito con la scelta dell’abito da indossare per la cerimonia.

Roby Facchinetti, la dedica per il matrimonio del figlio Roberto

L’insostituibile voce dei Pooh ha dedicato un breve post su Instagram a questo lieto giorno. Il figlio minore Roberto, classe 1987, è convolato a nozze con la compagna Maira, insieme alla quale sta da oltre dieci anni. Un amore nato in giovane età e che ha resistito al tempo e agli ostacoli, con tutto il sentimento di una coppia che continua ad amarsi come il primo giorno.

Roberto Facchinetti non è “social” come il fratello Francesco, ma stavolta il papà ha voluto fare un’eccezione. Del resto è comprensibile la sua voglia di gridare al monto quanto sia stato felice per la scelta del figlio e lo si evince anche dalle parole con cui ha accompagnato il post: “Oggi per la famiglia Facchinetti è festa grande, Roberto e Maira, dopo 13 anni di convivenza si sono felicemente sposati. W GLI SPOSI!”.

Tanti i messaggi di auguri e affetto per questa coppia che ha coronato il suo sogno d’amore, sebbene convivesse appunto già da ben 13 anni. Anche il fratello di Roberto, il più celebre Francesco (ex DJ), ha condiviso su Instagram qualche momento della cerimonia, incluso l’arrivo della sposa a bordo di una bellissima macchina rosso fiammante.

L’originale abito della sposa

E a proposito della sposa, impossibile non notare il suo abito super chic e davvero originale. Come mostra Francesco Facchinetti nel video condiviso tra le stories di Instagram, Maira ha scelto un modello particolare, un “due pezzi”: la parte superiore è una deliziosa blusa di raso con maniche trasparenti ricamate e colletto a lupetto, con un nastro che scende lungo il corpo a mo’ di simil sciarpa, mentre per la parte inferiore ha indossato una gonna semplice ma d’effetto, con un grande ricamo floreale sul davanti.

Il tocco di stile? Senza dubbio il cerchietto en pendant con l’abito, che incornicia i lunghi capelli scuri lasciati sciolti in onde morbide, hairstyle di gran tendenza in questo 2023 (Kate Middleton insegna).

Francesco Facchinetti, la scelta del look fa discutere (ma la sposa approva)

Poteva restare nell’ombra il vulcanico Francesco Facchinetti? Ovviamente no e stavolta c’entra il look che ha scelto di indossare per le nozze del fratello Roberto. Come ha mostrato in un divertente video condiviso ancora una volta tra le storie di Instagram, il conduttore ha scelto un completo vintage (anni 2000) di CoSTUME NATIONAL dalle linee essenziali e molto elegante. Se non fosse per il colore: bianco, proprio come l’abito della sposa.

“È il mio matrimonio o è il tuo?”, gli chiede divertito il fratello nel video e lui, in tutta risposta, ribatte spiegando che ha chiesto l’approvazione della sposa che, com’è da tradizione, dovrebbe essere l’unica a indossare questo colore.