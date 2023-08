Giulia De Lellis nel caos: “Sto cercando di non perdere la lucidità”

Fonte: IPA Giulia De Lellis, 10 look indimenticabili (con qualche scivolone)

Giorni difficili per Giulia De Lellis. L’influencer di Pomezia, tra le più amate sui social network, si è sfogata su Instagram, confidando ai follower gli imprevisti e i problemi che da qualche tempo stanno movimentando le sue giornate. La 27enne è stata costretta a sospendere le sue vacanze in giro per il mondo e a rientrare al più presto in Italia per sistemare faccende complicate e spinose.

I problemi di Giulia De Lellis

“Che giornate ragazzi, mamma mia” – è iniziato così lo sfogo di Giulia De Lellis tra le storie di Instagram – Sono stata assente per svariati motivi, sono ko. Spero che voi stiate meglio di me”. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha ammesso di “stare a pezzi” perché “ho avuto dei giorni che neanche immaginate”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato che lei e il compagno Carlo Gussalli Beretta stanno facendo “un trasloco impegnativo, stiamo liberando due case e siamo sommersi dagli scatoloni. Sono distrutta”. La De Lellis ha chiarito per filo e per segno cosa è successo: non solo la morte dell’adorato cane Tommy ma pure le condizioni di salute della nonna, alla quale Giulia è molto affezionata.

“Si dice che le cose brutte arrivano tutte insieme e, cavolo, è proprio così. Tommy stava molto meglio, era in grande ripresa ed è venuto a mancare improvvisamente mentre eravamo via” – ha dichiarato Giulia De Lellis – Sono stata sotto shock per tantissimi giorni. Scappiamo da lui per poi correre a Roma da mia nonna, che è stata poco bene. Per fortuna ora sta meglio, è in ripresa”.

“Poi questo cavolo di trasloco sarà infinito, quindi siamo riscappati a Milano. Insomma, un po’ di caos ma sto cercando di non perdere la lucidità“, ha concluso Giulia De Lellis che è positiva sul futuro nonostante gli svariati problemi: “Ora si ripartirà nel migliore dei modi. Settimana prossima inizierò a girare una cosa incredibile, arriverà la mia famiglia da Roma per darmi una mano”.

Giulia De Lellis e la morte del cane Tommy

Giulia De Lellis ci ha inoltre tenuto a precisare che sul web molti hanno scritto, o forse è meglio dire inventato, assurdità sulla morte del cane Tommy. “Hanno inventato delle assurdità. Mi dispiace per queste persone che spendono le loro energie per il nulla e mi dispiace per chi ci crede”, ha ribadito l’ex fiamma di Irama e Andrea Iannone.

Il riferimento è a chi ha scritto che Tommy era stato abbandonato da Giulia De Lellis a Milano mentre la giovane era in vacanza a Ibiza. La diretta interessata ha prontamente smentito, senza però fornire ulteriori dettagli sulla vicenda. Tommy è stato l’ultimo regalo che Andrea Damante ha fatto a Giulia e subito dopo la rottura tra i due, per un periodo, hanno condiviso la gestione del cane.

Poi la decisione del deejay di lasciare il quattrozampe solo all’ex fidanzata, con la quale la separazione definitiva è arrivata nel 2020. Damante si è preso un altro cucciolo della stessa razza (Spitz di Pomerania), che ha chiamato Justin e che ora vive con lui e la compagna Elisa Visari.