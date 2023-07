Cosa c’entra Giulia De Lellis con il presidente di Israele? Le strane vacanze dell’influencer

Fonte: IPA Giulia De Lellis, 10 look indimenticabili (con qualche scivolone)

Giulia De Lellis è uno strano, stranissimo, fenomeno. Semplice ragazza della borgata romana, mentre lavorava come commessa partecipò, appena ventenne, al casting di Uomini e Donne. È bella e spigliata: naturalmente viene scelta e diventa ufficialmente la corteggiatrice di Andrea Damante. Tronista che riuscirà a portarsi a casa a fine programma, guadagnando anche un paio di possenti corna, accessorio che darà poi il titolo al suo libero bestseller.

Col fedifrago Damante finisce e lei, senza sorprese, passa a frequentare un altro bel tamarro: lo stesso Andrea Iannone che ha conquistato Belen e adesso vive assieme a Elodie. Nel frattempo, una partecipazione al Grande Fratello e una sfavillante carriera di influencer appassionata di make-up. Poi la svolta. Il fidanzamento con un rampollo che ben poco ha da spartire con il mondo di social e reality la trasforma in un’aspirante First Lady che dalle vacanze al lido di Ostia passa a quelle in compagnia di Capi di Stato.

Le vacanze con il presidente di Israele

Giulia De Lellis, con un piccolo top a fiori e make-up alla moda, sorride accanto a Isaac Herzog, massima carica dello stato di Israele. Incontro che arriva a seguito di un workout sulla spiaggia in compagnia delle forze speciali dello stato ebraico. Sembra l’invenzione di un sarcastico e decisamente fantasioso sceneggiatore, la trama di un film distopico, ma è la realtà, dettagliatamente rendicontata sul seguitissimo profilo Instagram dell’influencer. Com’è possibile?

La causa è l’attuale fidanzato di Giulia, l’armatore Carlo Gussalli Beretta. Così come suggerito dal suo cognome, l’ereditiero di mestiere vende armi e tra i suoi clienti di certo non si trovano pacifisti. Quello in Medio Oriente è un viaggio di lavoro, finalizzato alla compravendita di pistole, fucili e armamenti (o qualsiasi cosa commerci una fabbrica di armi). E così come spesso accade, alle eleganti cene di lavoro portarsi la bella fidanzata è un’ottima mossa di marketing.

È ingenua Giulia De Lellis, da giovane sul braccio si tatuò la scritta Pollyanna e, nonostante gli anni, continua ad assomigliare alla sciocchina letteraria. Ha condiviso gli allenamenti con i militari così come avrebbe postato i balli di gruppo in compagnia dell’animatore del villaggio; il ritratto col dittatore trattato come la foto assieme al padrone del ristorante in Riviera. Ma i suoi follower non sono tutti così naif e i commenti sotto i suoi post diventano così duri e politici che non ci sentiamo neppure di replicarli.

Da vippona ad ambasciatrice culturale

Durante la stessa vacanza, tra una foto in bikini e l’altra, Giulia De Lellis ha anche mostrato le celebrazioni di un tradizionale matrimonio ebraico: “Amo celebrare l’amore in ogni sua forma” ha scritto l’influencer che qualche hanno fa era finita nel mirino delle polemiche in seguito a discorsi giudicati omofobi. E poi inizia a spiegare nel dettaglio il significato del rito nuziale ebraico. Attenta come una scolaretta alle prime armi – con qualche perdonabile strafalcione – così come in passato ha spiegato alle sue follower cosa sono le piramidi di Giza e come è stata costruita la torre Eiffel.

E la gente si arrabbia. Perché come fai a scoprire per la prima volta a quasi 30 anni cosa sia una piramide. Come è possibile non sapere proprio nulla della questione palestinese, come si può non aver studiato mai niente su una delle città più ricche di storia al mondo. E invece si può: si può non saper nulla e avere la possibilità di parlarne a tutti, guadagnandoci anche. È il paradosso dell’influencer, il meccanismo che muove il web. Non è di certo colpa di Giulia De Lellis che, fra tutti quelli che non sanno ma insegnano, per lo meno è la più simpatica. Godiamocela come ci si godrebbe una puntata di Black Mirror.