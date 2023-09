Elena Santarelli curve fantastiche in costume intero: “Un po’ di malinconia”

Fonte: IPA Elena Santarelli, 10 look indimenticabili all’insegna dell’eleganza

L’estate sta finendo e già molte vip hanno messo via bikini e costumi interi, pronte a rituffarsi nei progetti lavorativi della nuova stagione televisiva. Tra loro Mara Venier ha annunciato la fine delle sue vacanze sui social, organizzando una cena tra amici. Anche Elisabetta Gregoraci ha spiegato ai suoi followers di essere tornata a Montecarlo, postando delle foto precedenti in bikini.

Tra le irriducibili del weekend in spiaggia, invece, Elena Santarelli che ha salutato settembre da una famosa località di mare italiana. La showgirl ha condiviso uno scatto in costume, che ha fatto girare la testa ai suoi followers.

La carriera e la vita privata di Elena Santarelli

Elena Santarelli ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo italiano partecipando come valletta all’Eredità. Ma la showgirl si è resa davvero nota al grande pubblico grazie alla sua brillante partecipazione all’Isola dei Famosi, in cui Elena Santarelli ha messo in mostra non solo le sue doti fisiche, ma anche la sua ironia e simpatia.

Da quella importante apparizione televisiva, la carriera della showgirl si è avviata ed Elena Santarelli si è cimentata anche nel mondo del cinema e del teatro, come attrice. Sul piano privato, la conduttrice televisiva ha trovato il grande amore con il calciatore Bernardo Corradi, a cui è legata dal 2006, ma che ha sposato solo nel 2014. La coppia ha avuto due splendidi bambini: Giacomo e Greta Lucia. Una famiglia meravigliosa che ha vissuto un periodo molto duro, a causa della malattia che ha colpito il primogenito.

Adesso, Elena Santarelli può tirare un sospiro di sollievo e racconta la sua serenità con degli scatti condivisi su Instagram. Nello scorso weekend la showgirl con i suoi post e le storie ha condiviso con i suoi followers il suo primo fine settimana in spiaggia a settembre.

Elena Santarelli e le sensazioni del mare a settembre

Elena Santarelli ha voluto condividere con i suoi sostenitori degli scatti dal mare. La showgirl ha raccontato le sensazioni provate nell’essere in spiaggia a settembre: “Prima domenica di settembre , con un po’ di malinconia, una leggera e lieve stretta al cuore …l’estate che sfuma lentamente”.

Nello scatto social Elena Santarelli si mostra con costume intero degradé, nei toni del marrone e del giallo. Il costume mostra la bellezza mozzafiato del fisico della showgirl ed è in lurex brillante, una delle tendenze dell’estate 2023 e 2024, per quanto riguarda la moda da mare. I followers della showgirl hanno apprezzato la sua scelta di stile, lodando le sue caratteristiche esteriori e non: “Sei sempre splendida!!” e ancora “Cara Elena sei una bellissima persona sia dentro che fuori”.

Nelle sue storie, Elena Santarelli ha postato altri scatti al mare, svelando di trovarsi a Fregene. Nelle foto si vedono delle bambine giocare e la showgirl intenta a leggere un libro. Infine, un altro scatto in costume, anche questo intero. Si tratta di un monospalla con una fantasia geometrica nei toni del rosso, del viola e dell’arancio. La showgirl ha aggiunto una didascalia a quest’ultimo scatto: “Ognuno vede quel che tu pari. Pochi sentono quel che tu sei”.