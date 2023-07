Bikini, costumi e beachwear: in anteprima le tendenze 2024

Fonte: 123RF Beachwear, i must have 2024

È tempo di mare, è tempo di costumi e di tutti gli accessori che ci servono per la spiaggia: parei, borse, cappelli. Ma quali sono le ultime tendenze in fatto di beachwear? E soprattutto volete sapere in anticipo quelle del 2024?

Possiamo senz’altro prendere spunto dalle vip italiane e internazionali che affollano già le località di mare. Da Michelle Hunziker con i suoi bikini vitaminici e Federica Panicucci neoromantica passando per la scultorea J.Lo col costume intero rosa e per il bikini arancione di Vanessa Incontrada. Ma per conoscere davvero il meglio del beachwear e i must have 2024, c’è un unico posto dove andare, Maredamare, la fiera internazionale organizzata e promossa da Underbeach che si svolge nella splendida Fortezza da Basso di Firenze dal 22 al 24 luglio.

Le tendenze beachwear 2024

Sportivo, retrò, luminescente e artistico. Il costume da bagno si propone sempre più come strumento di comunicazione privilegiato oltre a contenere energia e gioia di vivere per vocazione. Sempre più importante e distintivo l’utilizzo di tessuti tecnologici che abbinino moda e funzione, fashion and function, che garantiscano un’ottima vestibilità e una durata nel tempo anche a contatto con cloro e creme solari.

Fonte: Ufficio stampa Maredamare

Le superfici si fanno sempre più hi tech, tridimensionali, si accendono di luce, ospitano stampe che sono opere d’arte. E infine mettono al centro il tema della sostenibilità, stimolando aziende di fibre e tessuti ad un approccio diverso anche per il costume da bagno che storicamente sembrava il più distante, per costruzione, alla green attitude.

Sporty 90’s

Moda e funzione. Tutta l’energia e l’esuberanza di capi crossover tra beachwear e surfwear, rivisti con le più moderne tecnologie. Tagli funzionali che mettono in risalto la silhouette, colori audaci e pop per un look che strizza l’occhio alle assolate spiagge californiane.

Fonte: Ufficio stampa Maredamare

Retro reboot

Armonia neoclassica per una proposta che guarda ai classici del beachwear con al centro la vestibilità e il comfort senza trascurare i canoni della contemporaneità. Una attenta ricerca che parte dagli anni 50 fino agli anni 80 attualizzata in un mood inclusivo e mai stereotipizzato.

Fonte: Ufficio stampa Maredamare

Sparkly Suits

Bagliori e luminescenze. Costumi che si accendono con il sole e adatti anche in occasioni sociali dopo la spiaggia. Il lurex infiamma le basi, le applicazioni ne segnano i movimenti per una proposta al contempo ironica ed elegante.

Fonte: Ufficio stampa Maredamare

Artwork Affair

Grafiche artistiche, mai scontate tagliano le superfici e ne determinano i movimenti. Costumi da bagno come vere opere d’arte sono tele da incorniciare. Postmodernismo e pop vivono contaminandosi in una semiotica organica e raffinata.

Fonte: Ufficio stampa Maredamare

Le collezioni in anteprima

A Maredaamare vengono presentati in anteprima oltre duecentocinquanta collezioni mare per l’estate 2024. Dalle griffe internazionali tra cui Max Mara Beachwear, LIU JO beachwear, Polo Ralph Lauren, Bikkembergs Pin Up Stars, Miss Bikini, passando attraverso i grandi gruppi internazionali del settore tra cui Maryan Melhorn, CSP International, Van De Velde, Chantelle, Anita, Lise Charmel, gruppo AFS fino alle creazioni di brand iconici come Paladini, Dnud e alle start up più cool.

Fari puntati sulla sostenibilità e sull’innovazione green con uno spazio dedicato che riunisce nella ricerca di nuove sostenibilità aziende di tessuti e prodotto finito in una manifestazione che prima nel suo settore ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 20121 come evento sostenibile.

Fonte: Ufficio stampa Maredamare

“Questa edizione segna un passaggio per noi molto importante – sottolinea Alessandro Legnaioli, presidente di Maredamare – perché conferma la nostra posizione nel panorama fieristico internazionale come l’evento beachwear più importante d’Europa. Un appuntamento irrinunciabile per chi opera nel settore ma non solo, visti i radicali cambiamenti nel sistema di vendita degli ultimi anni.

Inoltre l’alta marea di Maredamare arriverà anche nel centro di Firenze con eventi e show legati al nuovo progetto Fuordacqua che ha come obiettivo quello di pervadere l’esterno della fiera con quello stile giocoso che ci caratterizza da sedici anni. Tra questi i pop up show in negozi di beachwear selezionati, la serata Chill with a view alla Loggia del Piazzale Michelangelo, lo Swimrock Gran Canaria Swim Week ft Underbeach Party all’Hard Rock Cafè, il Total White Fashion Party di AFS International ai Giardini Corsini, la sfilata Pin Up Stars per la presentazione della collezione estate 2024 al Padiglione delle Nazioni e tanto altro ancora.”.