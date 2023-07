Vanessa Incontrada, primo bikini dell’estate. “Bella come il sole” a meno di 30 euro

Fonte: Ansa/IPA Vanessa Incontrada, 10 look che ci hanno insegnato che l’eleganza non è questione di taglia

Mentre Vanessa Incontrada imperversa in tv con le repliche di Scomparsa e di Zelig, su Instagram condivide la prima foto in bikini dell’estate 2023 e ovviamente è una favola. E puoi comprarne uno simili online a meno di 30 euro.

Vanessa Incontrada, il primo bikini

Forse non è una coincidenza che Vanessa Incontrada abbia pubblicato sul suo profilo Instagram il primo scatto in costume proprio nel giorno del 77esimo compleanno del bikini. Nella foto l’attrice e presentatrice è ritratta mentre prende il sole in barca. Sdraiata a pancia in giù, indossa un due pezzi arancione, ideale per la pelle abbronzata. In primissimo piano il viso, di cui scorgiamo solo una parte, e poi l’obiettivo riprende il resto del corpo con focus sul lato B scolpito. Puoi comprare un bikini simile a quello di Vanessa a meno di 30 euro.

La foto molto vera e naturale è un omaggio alla bellezza senza filtri di Vanessa Incontrada che nella sua carriera ha lottato molte volte contro il body shaming di cui è stata vittima. Presa di mira per tutto, dalle lentiggini sul viso ai cosiddetti chili di troppo per i quali ha ricevuto una vera e propria valanga di critiche al ritorno in tv dalla maternità. Lei di questa sofferenza vissuta sulla propria pelle ha fatto una vera e propria battaglia a difesa delle donne e del loro corpo, prestandosi anche come modella curvy per diversi brand di moda, tra cui Dolce & Gabbana, fiera di essere così com’è.

Il suo coraggio e la volontà di non piegarsi ai cliché di una società fin troppo maschilista l’hanno resa il simbolo di una femminilità vera e affascinante la cui bellezza è ormai riconosciuta, finalmente. Anche se naturalmente gli hater non mancano ma per alcuni basta avere fiato per aprire la bocca senza ragionare o per scrivere commenti al veleno che trovano il tempo che trovano.

Vanessa Incontrada come le ciapett di Michelle Hunziker

La prima foto in bikini dell’estate 2023 è dunque un messaggio di positività e serenità. La Incontrada commenta semplicemente: “Che sole 👏😊☀️”. E i fan rispondono: “Chi di recente giudica male il tuo aspetto fisico è solo invidioso delle tue lentiggini 🥰 bella come il sole sei !”. “Hai deciso di farci impazzire! Meravigliosa”, “Brava, ancorché bella e solare.” “Simpatica, Brava e Bella….. Splendido bagno di 🌞🔝🌺”, “Sei bella come il sole.”

Qualcuno forse esagera un po’: “Patrimonio dell’UNESCO 🌹”. Altri invece facendo riferimento al suo invidiabile lato B scrivono: “Che ciapett😍”, facendo un chiaro riferimento alla collega Michelle Hunziker, che di bikini se ne intende, e anche di “ciapett” con la sua linea di bellezza e le sue sessioni di fitness.

Vanessa Incontrada in Scomparsa

Mentre l’Incontrada si rilassa al sole, cullata dalle onde, in tv Rai 1 ha iniziato a trasmettere le repliche della fiction Scomparsa con Giuseppe Zeno nei panni di un vicequestore. Girata nel 2016 con un’insolita Vanessa castana, l’attrice è Nora, una mamma cui è scomparsa la figlia dopo essere andata alla festa del liceo. Un giallo, ambientato a San Benedetto del Tronto, sul rapporto tra genitori e figli che anche se già andato in onda continua ad avere un grande successo.

