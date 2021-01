Belen Rodriguez criticata per De Martino e Spinalbese: lei replica

editato in: da

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la storia del loro amore

Belen Rodriguez torna a rispondere alle critiche sulla sua vita privata dopo l’addio a Stefano De Martino e la love story con Antonino Spinalbese. La showgirl è finita nel mirino di alcuni follower che hanno commentato le foto romantiche che raccontano la storia d’amore con Antonino. L’hair stylist e la modella argentina stanno vivendo un momento magico e non si nascondono più. Sui rispettivi profili Instagram pubblicano spesso foto che li ritraggono insieme con dediche dolcissime.

L’ultima immagine apparsa sul profilo di Belen ritrae Antonino nella baita in montagna in cui la coppia ha trascorso le vacanze di Natale. “E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco”, ha scritto la showgirl, citando una nota canzone di Coez. In tanti hanno commentato la foto, non solo Spinalbese, ma anche alcuni fan che hanno criticato duramente la Rodriguez per aver dimenticato Stefano De Martino.

“Eh lo so Belu – ha scritto un follower – la fase dell’innamoramento è bella. Scuola di danza…sotto la pioggia…io e te per sempre…Beata te che ogni due anni li cambi e non perdi mai la magia dell’inizio, furbetta”. Un commento crudele che fa riferimento al fatto che le relazioni passate della Rodriguez non sono durate più di qualche anno. Dal 2004 al 2008 la showgirl è stata legata sentimentalmente a Marco Borriello. Dopo l’addio al calciatore dal 2009 al 2012 ha vissuto una love story con Fabrizio Corona. Nell’aprile del 2012, durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha conosciuto Stefano De Martino.

Un anno dopo la coppia si è sposata e ha avuto il figlio Santiago. Un amore travolgente terminato nel 2015 quando Stefano e Belen hanno annunciato la separazione. Poco dopo nella vita della Rodriguez è arrivato Andrea Iannone che è stato il suo compagno sino al 2019, anno del ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Nell’estate del 2020, il conduttore e la modella argentina hanno deciso di separarsi di nuovo e Belen ha conosciuto Antonio Spinalbese.

Di fronte alle critiche su Instagram, la Rodriguez non è rimasta in silenzio, ma ha scelto di replicare in modo sarcastico. “Per la precisione ogni 4 anni”, ha risposto la showgirl, mettendo a tacere gli haters.