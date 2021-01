Belen incinta? Antonio Spinalbese sembra dare l’annuncio, lei lo blocca

editato in: da

Le voci sulla presunta gravidanza di Belen Rodriguez si fanno sempre più insistenti: sono tanti gli indizi lasciati dalla showgirl argentina, anche se da parte sua e del compagno Antonio Spinalbese non sono mai arrivate né conferme né smentite.

Forse è stato proprio questo silenzio a scatenare la curiosità dei fan della coppia, che, sempre più innamorata, mostra sui social grande intesa e complicità.

Approfittando di una bella giornata di sole a Milano, i due sono andati a fare una passeggiata, documentando ovviamente tutto con lo smartphone. Belen infatti ha pubblicato delle stories su Instagram in compagnia della sua dolce metà, dove sembra che l’hairstylist voglia dare un annuncio importante.

Tutti ovviamente si aspettavano che fosse quello relativo al bebè in arrivo, ma Spinalbese ha mimato solo le parole e leggere il labiale è quasi impossibile con le mascherine indossate.

Difficile però non notare l’espressione della bella argentina, che sorridendo al suo amato, che blocca immediatamente con uno sguardo dolce e complice. Sembra proprio che entrambi non stiano più nella pelle, anche se – probabilmente per scaramanzia – continuano a non dare conferma della dolce attesa.

I fan però ormai sono sempre più convinti della gravidanza della Rodriguez, anche per una foto apparsa qualche giorno fa sempre su Instagram. In alcune stories infatti l’ex moglie di De Martino aveva condiviso degli scatti in cui indossava un bracciale arancione. Si tratta di un braccialetto anti-nausea che viene spesso utilizzato dalle future mamme che soffrono di questo malessere nei primissimi mesi di gestazione.

Poi, a insospettire gli osservatori più attenti, anche gli ultimi look scelti da Belen, che recentemente ha indossato sempre più spesso abiti comodi per nascondere probabilmente il pancino che cresce.

Che ci sia un bebè in arrivo o no, quel che è certo è che la relazione tra la Rodriguez e Antonio Spinalbese procede a gonfie vele: i due fanno coppia fissa da questa estate, dopo l’addio doloroso a Stefano De Martino. Il matrimonio fra la showgirl e il ballerino è arrivato al capolinea a un anno dall’inatteso e intenso ritorno di fiamma. Lei ha ritrovato il sorriso tra le braccia dell’hairstylist e adesso, come scrive spesso sui social, “Non potrebbe essere più felice di così”.