“Belen Rodriguez è incinta di una bambina”: l’annuncio su Tv8

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la storia del loro amore

Belen Rodriguez sarebbe davvero incinta e aspetterebbe una bambina dal suo amore, Antonino Spinalbese. A dare il lieto annuncio è stato il giornalista Santo Pirrotta nella sua rubrica “Un Santo in paradiso” a Ogni Mattina, la trasmissione condotta da Adriana Volpe su Tv8.

Dopo tanti tentennamenti e indiscrezioni, arriva dunque la conferma infiocchettata da una serie di dettagli su questa seconda e chiacchieratissima gravidanza di Belen. Addirittura Pirrotta ha svelato quello che potrebbe essere il nome della piccola che potrebbe chiamarsi Tabita. Ma procediamo con ordine.

I rumors sulla seconda dolce attesa di Belen erano partiti da Novella 2000 a metà gennaio sul cui sito si leggeva: ““Chiusi in casa, demoralizzati come tutti dopo l’illusione di un’estate quasi normale, Antonino Spinalbese e Belen si sono concentrati su se stessi, dedicati al loro amore, e hanno deciso di fare sul serio”, lasciando intendere che la coppia era ormai pronta a suggellare il proprio amore con un bambino. Il magazine sosteneva che la showgirl era in dolce attesa, già al terzo mese.

I diretti interessati però non hanno mai smentito né confermato la notizia, lasciando tutti nel dubbio e mettendo in circolo voci su voci. Quando il magazine Oggi ha ripreso la notizia della gravidanza accompagnandola a una dichiarazione di Belen che si diceva felicissima, è intervenuta la Rodriguez su Instagram per fare chiarezza e smentendo categoricamente di aver rilasciato commenti al proposito. Proprio la replica della showgirl ha insinuato l’ennesimo pulce nell’orecchia. Infatti, Belen non ha negato di essere incinta, ma semplicemente di non aver fatto alcuna dichiarazione.

Dunque, eravamo punto a capo. L’informatissimo Alfonso Signori dalle pagine di Chi insiste sulla gravidanza della bella argentina, sostenendo che ormai è al quarto mese. Le prime settimane sarebbero state piuttosto difficili per Belen a causa della continue nausee. E a corredo delle indiscrezioni ha pubblicato delle foto che ritraggono la Rodriguez con un braccialetto anti-nausea e una salopette che nasconde le curve morbide. Ma, prosegue il magazine, il periodo complicato sembrerebbe ormai terminato e a breve la futura mamma bis rilascerà una dichiarazione sulla dolce attesa.

Pare però che Belen sia stata bruciata sul tempo da Santo Pirrotta che ha Ogni Mattina ha anticipato l’annuncio: Belen è incinta di una bambina e con ogni probabilità la chiamerà Tabita. Infatti, secondo quanto rivelato dal giornalista, durante un’intervista di qualche tempo fa la showgirl ha rivelato che quello è tra i suoi nomi che preferiti per una possibile figlia femmina.

Ancora una volta la Rodriguez non commenta, ma sul suo profilo Instagram si concentra su Antonino Spinalbese, che classe 1995, compie 26 anni. Belen condivide una conturbante foto che li ritrae assieme in un momento di intimità e scrive: “Meriti qualcuno che vada in estasi ogni volta che sorridi, meriti qualcuno che ti distragga dalle tue preoccupazioni, meriti qualcuno che senta la tua musica quando avrai voglia di ballare, meriti qualcuno che ti abbracci forte, che ti tenga la mano stretta per mai lasciarla, meriti un mondo intero di coccole, di attenzioni, di sguardi complici, di infinite risate dentro mille tramonti. Meriti rispetto, meriti lealtà. E io spero di darti tutto questo ogni giorno da quando apro gli occhi a quando li chiudo, addirittura nei miei sogni. Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato, e ringrazierò Dio ogni giorno per ver fatto incrociare le nostre strade. Tua… Belen”.