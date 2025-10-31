Tonale, l’eleganza che corre veloce

C’è un’auto che non è solo un SUV, ma un manifesto di stile italiano. Nuova Alfa Romeo Tonale si rinnova con dettagli che esaltano il suo fascino, tra design iconico, interni couture e una dinamica di guida che conquista al primo tocco sul volante.

Un design che veste come un abito su misura

Il primo colpo d’occhio è una dichiarazione di stile: scudetto concavo tridimensionale, trilobo rivisitato e cerchi da 19’’ e 20’’ che sembrano gioielli preziosi. Le linee sono scolpite, la carreggiata più larga dona grinta, e la silhouette unisce forza e femminilità, proprio come un abito che valorizza le curve giuste.

Interni couture: un salotto da vivere

All’interno, Tonale diventa un vero salotto glamour. Sedili in pelle rossa o in Alcantara bicolore bianco e nero, cuciture sartoriali, nuova ambient light con effetto gradiente ispirato al Biscione. La console centrale ridisegnata è pratica ma elegante, mentre i paddle in alluminio al volante sono un dettaglio da collezione. Ogni gesto diventa esperienza.

Il colore come accessorio fashion

Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra: tre nuove tinte che entrano in una palette di otto colori totali. Ognuna con un carattere preciso, capace di trasformare l’auto in un vero accessorio fashion. E con il tetto nero a contrasto, la personalità diventa ancora più distintiva, come una clutch che completa un outfit.

Redazione DiLei

Sportività che emoziona

Guidare nuova Tonale significa vivere la sportività del XXI secolo: sterzo diretto, freni Brembo, sospensioni elettroniche e trazione integrale Q4 sulle versioni plug-in. Una meccanica che diventa emozione pura, sempre elegante, mai eccessiva. Perché la performance qui si sposa con il piacere quotidiano.

Edizione Milano Cortina 2026: il glamour della celebrazione

Al vertice della gamma, l’edizione speciale Milano Cortina 2026 celebra i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Esterni esclusivi, sedili in Alcantara nero e bianco, dettagli premium e possibilità di scegliere qualsiasi tinta di gamma. Un’auto che diventa simbolo di eccellenza italiana e glamour contemporaneo.

