Chiara Ferragni contatta Daniela Missaglia, chi è la famosa divorzista

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Chiara Ferragni divorzio

La notizia che ha colpito il cuore dei fan dei Ferragnez è quella che vede protagonista Chiara Ferragni, icona di stile e influencer di fama mondiale, e il marito Fedez, celebre rapper e giudice televisivo. La coppia, che ha definito un’era nel panorama dei social media con il loro amore, appare ora davanti a un bivio doloroso e significativo: il divorzio. Chiara Ferragni ha deciso di affidarsi a Daniela Missaglia, una figura chiave nel delicato processo di separazione. Questa mossa segna un capitolo nuovo e complesso nella vita di Chiara Ferragni e Fedez, portando alla luce questioni di cuore e di legge.

Chiara Ferragni contatta l’avvocato divorzista

L’unione tra Chiara Ferragni e Fedez, celebrata con grande pompa e seguita da milioni di fan in tutto il mondo, sembra essere giunta al capolinea. La decisione di Chiara, che ha appena ricevuto un Tapiro d’Oro da Staffelli, di affidarsi a Daniela Missaglia, rinomata avvocata divorzista, non è solo il simbolo di una scelta personale ma riflette anche la complessità che caratterizza le separazioni quando sono sotto i riflettori. La notizia, trapelata attraverso fonti affidabili come Dillinger News e confermata da Vanity Fair, sottolinea la determinazione di Ferragni di procedere con la separazione in maniera ufficiale e legale, un passo che, seppur difficile, sembra essere l’unica via percorribile per entrambi.

Fonte: IPA

Chi è Daniela Missaglia, la scelta della Ferragni

Daniela Missaglia non è un nome nuovo per chi segue la cronaca rosa e le vicende legate al diritto di famiglia. Titolare, insieme alla sua socia Valeria De Vellis, dello studio milanese Missaglia De Vellis, la Missaglia si distingue per la sua profonda conoscenza nel diritto familiare, un ambito tanto delicato quanto complesso.

La carriera di Daniela Missaglia è costellata di casi di alto profilo che ne testimoniano l’abilità e la determinazione. Già nota al grande pubblico per aver gestito la causa di separazione tra Nina Moric e Fabrizio Corona nel 2013, Missaglia ha dimostrato di poter navigare con destrezza le acque tumultuose delle relazioni familiari in crisi, ottenendo rispetto e ammirazione sia da parte della clientela che degli addetti ai lavori. La sua competenza non si limita alle separazioni, ma si estende alla difesa in cause di notevole risonanza mediatica, come dimostra l’intervento a favore di Ambra Angiolini nella disputa per la “casa occupata”, contrapponendosi a Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini.

La socia Valeria De Vellis, con cui condivide la guida dello studio, ha parimenti affrontato questioni di elevato profilo, come il divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario, confermando la capacità dello studio di gestire casi sotto i riflettori con discrezione e professionalità. L’ingaggio di Daniela Missaglia da parte di Chiara Ferragni in questo frangente della sua vita non è casuale.

La scelta di una professionista del calibro di Missaglia evidenzia la volontà di Ferragni di affrontare la separazione con serietà e affidarsi a un supporto legale solido e esperto. Il momento, contrassegnato non solo dall‘allontanamento da Fedez ma anche dall’attenzione mediatica derivante dall’inchiesta del caso pandoro- gate, richiede una figura capace non solo di guidare Ferragni attraverso le complessità legali della separazione, ma anche di offrire un ancoraggio emotivo in un periodo di grande vulnerabilità personale.