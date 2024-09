Monica Bellucci, 60 anni di una diva in foto

Monica Bellucci inizia la sua carriera molto giovane, sfilando per alcuni dei più grandi stilisti al mondo. La sua bellezza e il suo talento la portano presto tra Parigi e New York, dove diventa testimonial di prestigiosi marchi internazionali. Nel 1996, l'attrice e modella italiana viene ritratta da Richard Avedon in uno scatto iconico, mentre siede tra due letti, a testimonianza del suo fascino inconfondibile. L'anno successivo, Avedon la immortala nuovamente per il celebre calendario Pirelli del 1997, un riconoscimento alla sua incantevole bellezza mediterranea.