Anticipazioni Verissimo del 6 dicembre, il racconto di Monica Guerritore

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Monica Guerritore

La puntata di Verissimo del 6 dicembre sarà carica di emozioni, grazie a un parterre di ospiti di primo livello. Al centro della scena, in un’intervista–ritratto che Silvia Toffanin dedica alle figure più significative dello spettacolo italiano, c’è Monica Guerritore, attrice che da decenni attraversa il teatro e il cinema con una presenza magnetica e una consapevolezza che cresce anno dopo anno.

Verissimo, le anticipazioni del 6 dicembre

Monica Guerritore torna sui momenti cardine della sua carriera, costellata di ruoli che hanno segnato generazioni di spettatori. Ripercorrerà le sfide affrontate, la disciplina del mestiere e quella capacità, tutta sua, di abitare i personaggi senza mai cedere alla retorica. Questo è quello che ha fatto per la sua interpretazione di Anna, il biopic su Anna Magnani che ha realizzato con suo marito Roberto Zaccaria. Il ritratto che emerge è quello di un’artista completa, che non teme di scandagliare le zone d’ombra dell’animo umano, trasformandole in materia creativa.

Accanto a questa confessione a cuore aperto, Verissimo dedica spazio ad altri protagonisti della televisione. Paolo Ruffini, oggi alla guida di Zelig On su Italia1, porta il suo racconto di uomo di spettacolo abituato a misurarsi con linguaggi diversi, dalla comicità alla conduzione, fino ai progetti più sperimentali. Con lui si affronta anche il tema della fragilità, spesso nascosta dietro la leggerezza della risata, che negli anni ha imparato a trasformare in occasione di crescita personale. L’artista si è infatti avvicinato alle persone diversamente abili, con le quali lavora con successo ormai da anni.

Gli altri ospiti

La puntata vede poi il ritorno di Rossella Brescia, figura poliedrica che sa spaziare tra danza, conduzione e radio. Il suo intervento è un attraversamento di fasi: l’evoluzione artistica, la maturità, le svolte professionali che hanno contribuito a definire una carriera costruita sulla costanza più che sulla spettacolarizzazione. Insieme a lei, Corinne Clery, icona del cinema europeo, condivide un capitolo di vita fatto di trasformazioni e consapevolezze, con uno sguardo diretto e senza filtri su ciò che significa reinventarsi nel tempo.

Dal set internazionale di Forbidden Fruit arriva invece Şevval Sam, attrice e cantante che il pubblico di Canale5 conosce nel ruolo di Ender. La sua presenza porta in studio un tocco di eleganza e mistero, mentre l’artista turca approfondisce il successo globale della serie e il rapporto, a tratti complesso, con un personaggio forte e contraddittorio.

La puntata si conclude con uno dei momenti più intensi: il racconto di Paolo Curi, padre di quattro figli e marito di Eleonora, una delle vittime della strage della discoteca di Corinaldo. La sua testimonianza è un atto di coraggio e dignità, un modo per tenere viva la memoria di una donna e di una madre, travolta da una tragedia che ha segnato l’intero Paese.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 6 dicembre dalle ore 16,30 su Canale5. Come di consueto, la puntata è trasmessa anche in streaming su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Il programma vive anche sui social attraverso le clip che ogni settimana vengono rilasciate sui canali principali. Non solo. L’hashtag dedicato raccoglie le opinioni e i commenti dei telespettatori che seguono la puntata live, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin.