Un parto cesareo trasformato in alta moda, l’abito di Miss Uganda sconvolge il mondo

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iStock Miss Mondo 2026

Un abito da sera può raccontare cosa accade al corpo di una donna durante un parto? Secondo Trivia Elle Muhoza sì. Miss Uganda lo ha dimostrato sul palco di Miss Mondo 2026, trasformando uno dei momenti più intimi e complessi della maternità in alta moda. La concorrente ha indossato Layers of Life, ‘Gli strati della vita’, una creazione ispirata ai tessuti e alle strutture anatomiche coinvolte durante un cesareo. Un vestito spettacolare che, dietro colori, tulle e cristalli, nasconde un messaggio dedicato alla forza femminile e alla nascita.

Miss Uganda, l’abito ispirato ai sette strati del parto cesareo

Dimenticate per un momento paillettes, fiori e abiti principeschi. Durante il World Designer Award di Miss Mondo 2026 in Vietnam, Trivia Elle Muhoza ha scelto di portare in passerella qualcosa di completamente diverso.

Il suo abito è stato realizzato dalla designer ugandese Keesha Abdallah e prende ispirazione dall’anatomia di un parto cesareo. L’idea è nata proprio dall’esperienza personale della stilista, diventata recentemente mamma. Mentre lavorava alla creazione, Abdallah ha cominciato a studiare immagini mediche relative al cesareo, rimanendo affascinata dalla successione di colori, consistenze e strutture che caratterizza l’intervento.

Da qui è nato Layers of Life: un abito a sirena, aderente e monospalla, costruito attraverso sovrapposizioni di raso elasticizzato e tulle. A renderlo immediatamente riconoscibile è soprattutto la palette cromatica, che passa dal pesca all’oro, dal corallo al rosso, fino alle tonalità più profonde del marrone e del bordeaux.

Ogni colore e ogni strato rappresentano simbolicamente una fase e una consistenza differente del percorso chirurgico che conduce alla nascita. Il tutto impreziosito da perle, cristalli e perline di vetro.

Quali sono i sette strati rappresentati nel vestito

Dietro la spettacolarità dell’abito c’è dunque un riferimento anatomico. Il concetto dei “sette strati” è una rappresentazione semplificata delle diverse strutture che possono essere coinvolte durante un parto cesareo: pelle, tessuto adiposo sottocutaneo, fascia, muscoli addominali, peritoneo, utero e sacco amniotico.

Non si tratta, naturalmente, di una descrizione universale della tecnica chirurgica: il cesareo è un intervento di chirurgia maggiore e procedure e circostanze possono variare. Nel vestito, però, questa rappresentazione diventa soprattutto un linguaggio artistico per raccontare visivamente il viaggio che conduce alla nascita.

La stilista ha voluto anche chiarire un aspetto dopo le interpretazioni nate sui social: le differenti tonalità dell’abito non rappresentano razze o colori della pelle. Al centro della creazione c’è semplicemente il corpo femminile.

“La vita non ha colore. La vita è universale”, ha spiegato Abdallah parlando del progetto. L’obiettivo era trasformare qualcosa che normalmente appartiene alla dimensione di una sala operatoria in un simbolo di maternità, forza e trasformazione.

Un contrasto che ha reso il vestito ancora più potente: ciò che generalmente rimane nascosto viene portato su una delle passerelle più osservate al mondo.

Chi è Trivia Elle Muhoza, Miss Uganda 2026

A indossare un abito dal messaggio tanto forte non poteva che essere una concorrente che ha fatto dell’impegno sociale una parte importante del proprio percorso. Trivia Elle Muhoza, incoronata Miss Uganda nel 2025, è originaria del distretto di Bukomansimbi e ha una formazione nel settore dell’aviazione.

Parla inglese e luganda ed è anche un’imprenditrice nel settore della bellezza e della cura della pelle. Ma accanto alla carriera porta avanti diverse iniziative filantropiche, con particolare attenzione alle donne e alle ragazze.

Con il progetto EMU-Empowering Mothers in Uganda, Muhoza si occupa dell’empowerment delle madri single e delle vittime di violenza di genere. Ha inoltre partecipato a iniziative dedicate all’educazione sulla salute e sull’igiene mestruale, incontrando giovani donne e distribuendo prodotti mestruali riutilizzabili.

Il suo impegno rende ancora più coerente la scelta di Layers of Life. A Miss Mondo, la Muhoza non ha semplicemente indossato un abito destinato a farsi fotografare: ha trasformato la passerella in uno spazio nel quale parlare del corpo delle donne senza nasconderne la complessità.

E il risultato ha rapidamente superato i confini del concorso, anche se Trivia non ha vinto (la corona è andata a Joheirry Mola). Sui social il vestito ha attirato attenzione e apprezzamenti proprio per la capacità di unire moda e significato. Perché dietro quei sette strati non c’è soltanto un cesareo: c’è il racconto, certamente idealizzato dall’alta moda, di ciò che il corpo femminile può attraversare per dare alla luce una nuova vita.