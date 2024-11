James Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek è malato: “Ho il cancro”

"Ho affrontato questa diagnosi in privato e ho preso delle misure per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia", ha detto l'attore 47enne

A James Van Der Beek, l’attore del teen drama cult Dawson’s Creek, è stato diagnosticato un cancro al colon-retto. La diagnosi è arrivata negli scorsi mesi ma solo ora il 47enne ha deciso di parlare apertamente della sua malattia, che ha inevitabilmente cambiato la sua vita. Accanto all’interprete la sua famiglia e in particolare la moglie Kimblery, sposata nel 2010, che l’ha reso padre di sei figli.

James Van Der Beek ha un cancro al colon-retto

James Van Der Beek ha un cancro al colon-retto, come annunciato in una breve dichiarazione rilasciata a People. “Ho un cancro colon-rettale. Ho affrontato questa diagnosi in privato e ho preso delle misure per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia”, ha dichiarato per poi aggiungere:”C’è motivo di essere ottimisti e mi sento bene”.

Nonostante la diagnosi, Van Der Beek ha continuato a lavorare attivamente e allo stesso tempo ha gestito le sue cure. Di recente è apparso in un episodio di Walker e presto sarà il protagonista del film Sidelined: The QB and Me.

James non ha trascurato la famiglia, trascorrendo del tempo di qualità con la moglie Kimberly Van Der Beek e i loro sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. A giugno tutti insieme hanno fatto una fantastica vacanza in Egitto. Tra le piramidi di Giza e il tempio di Dendera, l’attore ha vissuto con i suoi cari dei momenti unici.

“Questi erano luoghi sacri, costruiti per connettersi al divino nel modo migliore in cui lo intendevano all’epoca. Me ne sono andato con riverenza e stupore: i miei occhi, il mio cuore e la mia anima si sono espansi”, ha scritto qualche mese fa sui social “Un ringraziamento profondo a tutti coloro che lo hanno reso possibile”.

Una vacanza che ha avuto dunque un significato più profondo per l’attore, alle prese con la sua battaglia contro il cancro.

Per ora Van Der Beek non ha fornito ulteriori dettagli sulla sua malattia. Dopo il suo triste annuncio, che ha lasciato tutti senza parole, la moglie Kimblery ha condiviso un romantico messaggio su Instagram, taggando proprio il marito.

“I cardinali del nord, i ‘romantici’ nati che si accoppiano per la vita, viaggiano insieme, cantano prima di nidificare e si nutrono a vicenda di semi becco a becco durante il corteggiamento”, ha scritto condividendo un post anonimo in cui sono ritratti due uccellini rossi, dei cardinali appunto.

