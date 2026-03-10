James Van Der Beek, il dolore di Emilia la figlia di 9 anni: “Parlo con lui tutti i giorni”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Emilia, la figlia di soli 9 anni di James Van Der Beek, ricorda l’attore scomparso lo scorso 11 febbraio. La star di Dawson’s Creek è scomparsa dopo una lunga malattia, una battaglia che ha affrontato senza essere mai abbandonato dalla sua famiglia.

Il dolore di Emilia per papà James Van Der Beek

L’8 marzo James Van Der Beek avrebbe compiuto 49 anni. In tanti hanno ricordato l’attore, il suo sorriso e la forza con cui ha affrontato la malattia, un tumore al colon-retto che non gli ha lasciato scampo. Fra i messaggi più belli quello di sua figlia Emilia, di 9 anni, che ha pubblicato sul profilo Instagram di sua madre Kimberly un video che commuove.

La piccola ha voluto rivolgersi a chi, come lei, sta affrontando un lutto doloroso, cercando di dare conforto e consigli, ma soprattutto spiegando quanto l’amore sia più forte persino della morte. Nella clip vediamo la piccola, biondissima e con un sorriso dolce, che parla del suo papà appena scomparso.

“Come probabilmente saprete, mio ​​padre è morto da poco – svela nel video -. Oggi è il suo compleanno, e la cosa più importante quando si tratta di qualcuno che muore è parlare con lui e sfogarsi. Se ti manca, puoi piangere, puoi parlargli. Parlo con mio padre ogni giorno. Inizio frasi tipo: “Ciao, papà. Mi manchi, ti amo, non smetterò mai di volerti bene”. Gli racconto la mia giornata e come mi sento, gli ho rubato anche il cappello, che ha ancora il suo odore e mi piace tantissimo. So che lui può sentirmi, anche se io non posso sentire lui. So che sta bene, non soffre più, è in cielo, sopra le nuvole, con Dio e il Signore”.

“Ognuno ha emozioni diverse e le esprime in modi diversi, non lasciare che nessuno commenti come dovresti farlo ma dì “No, non sai come mi sento”. Tutto è destinato ad accadere per una ragione – aggiunge -. Mio padre mi ha detto che anche se le cose non stavano andando come lui e noi volevamo, io devo comunque credere nei miracoli. I miracoli possono ancora accadere, solo più avanti nella vita ma continueranno ad arrivare”.

Il messaggio per i fan

La famiglia di James Van Der Beek spesso si è rifugiata nella fede per affrontare il doloroso percorso intrapreso dall’attore. Emilia non era l’unica figlia del divo che dalla moglie Kimberly ha avuto anche Olivia, Annabel, Gwendolyn, Joshua e Jeremiah. I figli sono rimasti accanto a James sino all’ultimo istante, tenendolo per mano e abbracciandolo. Un momento toccante che è stato raccontato dagli amici della famiglia, gli stessi che hanno avviato una raccolta fondi dopo la scomparsa di James per aiutare la sua famiglia, in difficoltà economiche dopo aver sostenuto le cure per l’attore.

Emilia ha voluto ringraziare tutti i fan di suo padre per aver aiutato la famiglia Van Der Beek. “So che era un brav’uomo, molti lo amavano e pregano per lui”, ha concluso Emilia. Anche Kimberly ha voluto ricordare il marito, pubblicando una foto in coppia nelle Stories di Instagram. “Oggi compi 49 anni. E mi manchi tantissimo”, ha scritto.