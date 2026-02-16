James Van Der Beek, l’addio commovente del fratello: “Fa troppo male”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Un amico, un pilastro, un complice: Jared, fratello di James Van Der Beek, racconta così il suo rapporto con l’attore, regalandogli un addio commovente e pieno di sofferenza in una lettera pubblicata su Instagram. L’attore, scomparso a soli 48 anni a causa di un tumore al colon, ha lasciato un enorme vuoto nella vita di tantissime persone. Fra loro Jared con cui aveva un legame unico.

Il dolore di Jared, fratello di James Van Der Beek

A raccontarlo è stato proprio Jared Van Der Beek che su Instagram ha postato una lunga lettera, accompagnata da una serie di foto private, in cui parla del dolore che sta affrontando. Una sofferenza enorme a cui non era preparato, causata dalla scomparsa di una persona fondamentale nella sua vita.

Nelle immagini pubblicate sui social James Van Der Beek scherza e sorride insieme al fratello e ai genitori. Lo vediamo al suo diploma, giovanissimo, ai tempi di Dawson’s Creek, la serie tv che l’ha lanciato nell’olimpo di Hollywood rendendolo una leggenda. In altri scatti i due si divertono in cucina oppure ad una partita.

“Ora so perché la gente lo chiama crepacuore quando perdi qualcuno a te caro – ha scritto il fratello dell’attore -. È una sensazione di devastazione e dolore che scorre così in fondo al cuore, non sapevo che avrebbe fatto così male. Era la mia persona, quello da cui andavo per qualsiasi cosa. L’ho ammirato da quando sono nato. Non ha mai mancato di esserci per me ogni volta che avevo bisogno di lui. È stato bellissimo leggere e vedere come ha toccato così tante vite non per qualcosa che ha fatto, ma per quello che era. Ha parlato con il cuore aperto e con il suo essere così saggio”.

La scomparsa dell’attore e la solidarietà

Jared ha poi ringraziato tutte le persone che in questi giorni sono rimaste al suo fianco e l’hanno sostenuto. La morte di James Van Der Beek ha scosso profondamente i fan e le persone che lo conoscevano, dando vita ad una catena di solidarietà impressionante.

In particolare nei confronti di Kimberly Brook, moglie dell’attore, e dei suoi sei figli: Olivia, di 15 anni, Joshua che ne ha 13, Annabel 12, Emilia 9. Ed infine Gwendolyn che ha 6 anni e Jeremiah di soli 4 anni. Le cure per combattere il cancro infatti hanno ridotto sul lastrico la famiglia di James che, dopo la morte del divo, ha lanciato una raccolta fondi, sostenuta da tante celeb che sono rimaste colpite da questa tragica storia.

“Per quanto questa sofferenza sia dolorosa nel profondo del cuore, la guarigione è già iniziata con tutta l’evasione di amore, preghiere e sostegno – ha spiegato Jared -. Ringrazio di vero cuore tutti voi che avete speso del tempo per tendermi la mano, facendomi sapere che ci siete. Grazie a tutti coloro che conosciuti e sconosciuti hanno aiutato il suo passaggio per essere il più bello possibile”.

Poi il saluto finale, commovente e straziante, ad una persona che Jared non dimenticherà mai: “James, già mi manca il tuo essere fisico e le tue parole di saggezza al telefono. Eppure, sento anche la tua presenza così forte e so che continuerai a guidarmi. Grazie per aver vissuto la tua vita con me. Ti amo. Ti amo”.