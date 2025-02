Blake Lively, ricorda Michelle Trachtenberg con una lettera: “Profondamente sensibile”

Fonte: Getty Images Blake Lively e Michelle Trachtenberg

La scomparsa prematura di Michelle Trachtenberg ha scosso moltissimi fan nazionali e internazionali. La giovane attrice, diventata nota grazie a interpretazioni iconiche come la tenera Dawn Summers di Buffy e l’intrigante Georgina Sparks in Gossip Girl, ha lasciato un vuoto difficile da colmare.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che continuano ad apparire sotto i suoi contenuti Instagram, ma anche i ricordi dei colleghi che hanno lavorato con lei e hanno voluto renderle omaggio. Non fa eccezione Blake Lively: l’attrice, che all’interno della serie tv Gossip Girl ha interpretato Serena Van Der Woodsen, ha scritto una lunga dedica alla collega di set nelle sue storie Instagram.

Blake Lively, il dolce messaggio a Michelle Trachtenberg

Amiche e nemiche sul piccolo schermo nei panni di Serena Van Der Woodsen e Georgina Sparks, ma colleghe legate da una profonda stima. Un rispetto e un affetto che Blake Lively ha voluto dimostrare alla collega anche a poche ore dalla sua scomparsa.

L’attrice, dopo aver saputo che Michelle Trachtenberg era stata trovata a casa senza vita dalla madre, ha scelto di condividere sulle sue storie social un dolcissimo tributo che ricorda il loro primo incontro sul set di Gossip Girl.

Sullo sfondo, una foto in cui le due sono già visibilmente complici: “Questo è il primo giorno in cui ho incontrato Michelle. Era pura elettricità. Sapevi quando entrava in una stanza perché l’energia cambiava. Qualsiasi cosa facesse, la faceva al 200%”.

Fonte: IPA

Blake ha poi voluto ricordare la collega descrivendola come una donna che “Rideva di gusto alle battute di qualcuno, affrontava le autorità a testa alta quando sentiva che qualcosa non andava, teneva molto al suo lavoro, era orgogliosa di far parte di questa comunità e di questo settore. Per quanto a volte potesse essere doloroso, era profondamente leale con i suoi amici e coraggiosa con coloro che amava. Era grande, audace e decisamente se stessa“.

Blake Lively su Michelle Trachtenberg: “Gentile in tutto e per tutto”

L’attrice si è poi lasciata andare a un piccolo ricordo legato al set di Gossip Girl, serie TV che le ha viste protagoniste per diverso tempo: “Aveva sempre un delizioso lucidalabbra al caramello: non voleva solo brillare davanti alla telecamera, le piaceva creare un’esperienza piacevole per chiunque fosse nella sua orbita, persino attraverso il delicato profumo del suo lucidalabbra, perché per lei i dettagli contavano”.

Nel ricordarla come una persona gentile in tutto e per tutto, l’attrice ha poi concluso il suo messaggio scrivendo: “Il mondo ha perso una persona incredibilmente sensibile e buona con Michelle. Che il suo lavoro e il suo enorme cuore siano ricordati da chi ha avuto la fortuna di conoscere il suo fuoco”.

Blake Lively non è stata l’unica collega a voler dedicare un ricordo a Michelle Trachtenberg. Anche Chace Crawford ed Ed Westwick, colleghi in Gossip Girl, così come David Boreanaz e James Marsters (Spike in Buffy), le hanno dedicato messaggi commoventi.

In un momento di grande tristezza e riflessione, in tanti si chiedono i reali motivi della morte di Michelle Trachtenberg. Le autorità non hanno considerato la sua morte sospetta: secondo fonti vicine all’attrice, Trachtenberg soffriva da tempo di problemi di salute e si era recentemente sottoposta a un trapianto di fegato.