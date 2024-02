5 cose che osservano gli uomini mentre fanno sesso con noi

Fonte: iStock A cosa prestano attenzione gli uomini durante il sesso?

Durante i rapporti sessuali gli uomini (come le donne) chiudono gli occhi e lasciano che gli altri sensi prendano il sopravvento. Tuttavia, molto spesso guardano ciò che sta accadendo: questo avviene perché la vista è uno dei sensi che maggiormente crea l’eccitazione sessuale. Ci sono alcuni dettagli che l’uomo nota quando fa sesso: dalla cura del corpo allo sguardo fino all’intraprendenza. È importante conoscerli, ma, a prescindere dai vari aspetti che può notare il partner, ciò che conta è non cambiare il proprio corpo o il proprio modo di essere per compiacere il partner: è importante sentirsi liberi di essere come si è, in intimità come nel quotidiano.

Ma cosa osservano di più gli uomini mentre fanno sesso?

La pelle e il corpo

I brividi e la pelle d’oca che si creano per l’eccitazione e i movimenti ondulatori del corpo durante le posizioni nei rapporti sessuali sono tra le cose che maggiormente attraggono l’attenzione del partner. Anche se spesso si fa sesso a occhi chiusi per sentirsi più coinvolti o per amplificare le sensazioni, aprire gli occhi e guardare il partner e i movimenti è qualcosa di molto eccitante. Non è un caso che la vista, per le donne ma soprattutto per gli uomini, è uno dei sensi più utilizzati per eccitarsi. Durante il rapporto sessuale guardare il volto del partner con le espressioni di piacere, il corpo e le naturali reazioni fisiche che questo ha con l’eccitamento (sudorazione, brividi, piccoli spasmi) è un modo bellissimo per godersi il momento aumentando il piacere e il desiderio sessuale.

Lo spirito d’iniziativa

Parlare di intraprendenza, nella vita quotidiana come nell’intimità, è sempre un aspetto molto affascinante. Tra le cose che possono non piacere agli uomini durante i rapporti sessuali, infatti, c’è proprio il dover sempre prendere l’iniziativa o seguire sempre lo stesso copione, con le stesse posizioni. Se ci pensi, probabilmente una situazione del genere non soddisfa nemmeno te e potrebbe essere il caso di cambiare qualcosa, variare le posizioni sessuali o, perché no, sperimentare nuovi luoghi in cui fare sesso.

Allo stesso modo, aspettare sempre il partner prendere l’iniziativa potrebbe essere snervante: ovviamente non è una gara e non è importante sottolineare chi prende più spesso l’iniziativa, ma senz’altro un coinvolgimento passionale è molto apprezzabile, da entrambe le parti della coppia.

Lo sguardo complice

Nonostante sia comune e del tutto normale fare l’amore con gli occhi chiusi, aprire gli occhi e trovare lo sguardo del partner è sempre un momento di grande piacere e coinvolgimento emotivo. Se chiudere gli occhi durante il sesso consente di lasciarsi andare al piacere e alle varie emozioni e sensazioni che si sente, è altrettanto vero che guardarsi negli occhi durante il sesso è un momento di grande complicità. Per il partner, e probabilmente anche per te, vedere gli occhi dell’altro guardare i propri è un modo tangibile per constatare che quello che state vivendo piace e soddisfa, la prova di un piacere reciproco che incrementa l’affiatamento e l’eccitazione.

I dettagli

Se è vero il detto “anche l’occhio vuole la sua parte”, alcuni aspetti che potrebbe essere osservati riguardano il corpo: la cura del fisico o la biancheria, ad esempio, sono dettagli ai quali il partner potrebbe fare caso. Ovviamente sono aspetti superficiali e non fondamentali in quanto nessuno, né il partner né te stessa, deve pretendere la perfezione, ma la cura del corpo è un aspetto che non viene sottovalutato. Avere una pelle profumata o una biancheria diversa dall’intimo standard può piacere al partner, tuttavia, non deve né bloccarti né farti sentire in imbarazzo se, ad esempio, non indossi intimo sexy. Anzi, se ciò accade può essere l’occasione per riderci su e trovare soluzioni alternative per fare sesso senza pensieri (come decidere di fare l’amore al buio o togliere velocemente la biancheria).

Il respiro

Sembrerà scontato, ma sentire aumentare il respiro del partner è uno dei modi più immediati per capire il coinvolgimento sessuale e il piacere fisico. Non importa che ti sforzi per creare respiri più profondi o gemiti più intensi: può capitare di simulare un orgasmo per non ferire i sentimenti dell’altra persona, per incrementare una sinergia o per altri motivi legati a sottili giochi di coppia e autostima, tuttavia, è consigliabile parlare con il partner o indirizzarlo a ciò che ti piace davvero per provare piacere senza fingere. Durante il rapporto sessuale, il respiro è più affannoso e rapido in base all’incremento dell’eccitazione vissuta: è un momento molto intimo e intenso, che fa provare piacere e aumenta l’affiatamento della coppia.