Cosa fare se vi fanno sentire a disagio durante il sesso

Fonte: iStock Parole, situazioni e modi di fare che possono infastidirti in intimità

Parole dette con superficialità, uno sguardo torvo, commenti sull’aspetto fisico: ci possono essere vari motivi per cui il vostro partner può farvi sentire a disagio e in imbarazzo durante l’intimità. Avere una buona intesa sotto le lenzuola è importante non solo per il rapporto di coppia, ma anche per la propria autostima e per l’amor proprio. Se per vari motivi il partner vi mette a disagio durante i rapporti sessuali, criticando il vostro aspetto fisco o alludendo a situazioni o cose che vi infastidiscono, è fondamentale parlarne insieme. Spiegando al partner cosa vi mette a disagio durante l’intimità, avrete modo di conoscervi e crescere insieme, ma se continua a usare un linguaggio e/o un atteggiamento che non desiderate o sminuisce il vostro sentimento di malessere, allora è il caso di cercare altro.

Cosa potrebbe farvi sentire a disagio durante il sesso

Ogni persona può provare disagio per svariati motivi: alcune volte sono degli atteggiamenti a infastidire, altre volte basta una parola, certe volte ancora può essere uno sguardo a farvi sentire fuori luogo. In linea generale, però, possiamo ipotizzare una serie di motivazioni: quali sono i casi in cui vi sentite a disagio durante il sesso?

I commenti sul corpo : i commenti del partner sul vostro corpo potrebbero mettervi a disagio. Che siano detti con cattiveria, con malizia o, banalmente, con superficialità e ingenuità, alcune parole possono ferire e infastidire, soprattutto se dette durante il sesso, quando si è “nude” e in intimità. Un commento sul corpo, sul dover fare più palestra, sul dimagrire o ingrassare, sul seno o su qualsiasi parte del vostro corpo è tendenzialmente inappropriato e fastidioso. In questi casi è fondamentale parlarne ed esternare il proprio disagio: se ascolta le vostre esigenze e presta attenzione alle parole, applicando più sensibilità nell’esprimersi, potete dargli un’altra chance, altrimenti lasciate perdere, il mare è pieno di pesci!

: i commenti del partner sul vostro corpo potrebbero mettervi a disagio. Che siano detti con cattiveria, con malizia o, banalmente, con superficialità e ingenuità, alcune parole possono ferire e infastidire, soprattutto se dette durante il sesso, quando si è “nude” e in intimità. Un commento sul corpo, sul dover fare più palestra, sul dimagrire o ingrassare, sul seno o su qualsiasi parte del vostro corpo è tendenzialmente inappropriato e fastidioso. In questi casi è fondamentale parlarne ed esternare il proprio disagio: se ascolta le vostre esigenze e presta attenzione alle parole, applicando più sensibilità nell’esprimersi, potete dargli un’altra chance, altrimenti lasciate perdere, il mare è pieno di pesci! Pochi preliminari : la “sveltina” ha molti aspetti positivi, ma anche i preliminari ne hanno tanti: ecco perché è importante parlare con il partner se il sesso veloce è la consuetudine. I preliminari, così come le coccole a fine rapporto sessuale, fanno parte del linguaggio sessuale e d’intimità: se per voi sono pochi o non soddisfacenti, possono creare una situazione imbarazzante e di disagio in voi e nella coppia, quindi, anche in questo caso, è importante parlarne per trovare il giusto equilibrio.

: la “sveltina” ha molti aspetti positivi, ma anche i preliminari ne hanno tanti: ecco perché è importante parlare con il partner se il sesso veloce è la consuetudine. I preliminari, così come le coccole a fine rapporto sessuale, fanno parte del linguaggio sessuale e d’intimità: se per voi sono pochi o non soddisfacenti, possono creare una situazione imbarazzante e di disagio in voi e nella coppia, quindi, anche in questo caso, è importante parlarne per trovare il giusto equilibrio. Non usa precauzioni : se il partner non vuole usare precauzioni può destare in voi del forte disagio, dettato dall’ansia di una gravidanza indesiderata o delle malattie veneree sessualmente trasmissibili. In questi casi potrebbe giocare su aspetti psicologici e di persuasione, creando forte imbarazzo e situazioni alquanto spiacevoli. Fermatevi e ascoltate voi stesse e quello che è giusto, anche a costo di interrompere il momento d’intimità.

: se il partner non vuole usare precauzioni può destare in voi del forte disagio, dettato dall’ansia di una gravidanza indesiderata o delle malattie veneree sessualmente trasmissibili. In questi casi potrebbe giocare su aspetti psicologici e di persuasione, creando forte imbarazzo e situazioni alquanto spiacevoli. Fermatevi e ascoltate voi stesse e quello che è giusto, anche a costo di interrompere il momento d’intimità. Fa leva su uno stato emotivo per farvi fare cose che non volete : dal non usare precauzioni ai giochi di ruolo o di sottomissione, dallo spronarvi a fare sesso orale (che in quel momento non volete fare) ad atteggiamenti in intimità che non vi piacciono proprio: questi sono solo esempi di ciò che potrebbe crearvi disagio durante il sesso. Siate chiare con il vostro partner su ciò che vi piace e, se proprio non sopportate alcuni atteggiamenti che ha a letto (e non cambia), prendete in considerazione l’idea di chiudere il rapporto. Una buona intesa sessuale è importante in qualsiasi rapporto di coppia.

: dal non usare precauzioni ai giochi di ruolo o di sottomissione, dallo spronarvi a fare sesso orale (che in quel momento non volete fare) ad atteggiamenti in intimità che non vi piacciono proprio: questi sono solo esempi di ciò che potrebbe crearvi disagio durante il sesso. Siate chiare con il vostro partner su ciò che vi piace e, se proprio non sopportate alcuni atteggiamenti che ha a letto (e non cambia), prendete in considerazione l’idea di chiudere il rapporto. Una buona intesa sessuale è importante in qualsiasi rapporto di coppia. Poca libido spesso significa ansia da prestazione: secchezza vaginale o disfunzione erettile, così come l’eiaculazione precoce, possono creare disagio durante l’intimità. Spesso sono causate dall’ansia da prestazione, altre volte possono riguardare aspetti fisici e di salute più o meno facilmente risolvibili. Ovviamente in questi casi è importante non solo parlarne con il partner, ma anche con medici ed esperti, che sapranno individuare cause e soluzioni per evitare ulteriori disagi dovuti a queste problematiche.

Come reagire se non ci si sente a proprio agio durante i rapporti sessuali?

I motivi per cui vi potreste sentire a disagio in intimità sono molteplici, ma la prima cosa da fare è parlarne con il partner: parlare dei vostri sentimenti e delle vostre emozioni, come vi hanno fatto sentire determinate frasi o atteggiamenti. Guardando le reazioni del partner e costatando i cambiamenti, potreste in breve tempo risolvere il “problema”: l’autostima e la sicurezza in se stesse legate all’aspetto fisco e al proprio modo di essere non dovrebbero mai essere intaccati, né nel quotidiano né durante l’intimità, anche durante i giochi di ruolo.

Rimanere o andare?

Quando il partner è super critico verso le vostre forme fisiche o il vostro modo di approcciarvi alla sfera sessuale, se usa parolacce o appellativi che voi non gradite o non rispetta le vostre idee sui preliminari e le coccole dopo il sesso, allora è il momento di parlarne. Spiegate le emozioni che provate e ciò che vi fa male delle sue parole e del suo atteggiamento: se il suo comportamento inizia a cambiare e inizia a rispettare il vostro sentire, significa che la voglia di stare insieme è tanta. Ma attenzione! Se non cambia o, ancora peggio, vi deride o sminuisce i vostri sentimenti e il vostro malessere, è il momento di girare a largo.