Giornalista e Social Media Manager, da sempre ama scrivere, creare contenuti e raccontare storie. Da anni studia e scrive di benessere e sessualità. Gestisce diversi profili social e, da brava Vergine, adora organizzare tutto alla perfezione… Con immancabili evidenziatori colorati!

iStock Relazioni “a tempo”: lo snowmanning è il flirt dell'inverno che si scioglie con la bella stagione

Freddo, buio, serie tv e divano: solo con queste parole nei tuoi pensieri si saranno susseguiti momenti “cozy”, intimi. È proprio così, durante l’inverno molte persone si scoprono più aperte a connessioni e relazioni. Questo tipo di fenomeno si chiama snowmanning, che descrive più precisamente dei legami che nascono durante il periodo invernale per poi affievolirsi e dissolversi con l’arrivo del sole e della bella stagione.

Ma quindi, cos’è lo snowmanning e cosa accade da un punto di vista fisico e psicologico quando si prova?

Cos’è lo snowmanning

Questo termine, relativamente recente, parte come tendenza del dating online, quando si esce meno e si scrolla di più. Dall’online si passa velocemente all’offline, al coinvolgimento emotivo, passionale e intenso, per poi dissolversi con il finire delle giornate fredde.

La metafora? Esattamente come un pupazzo di neve, lo snowmanning nasce in un momento di noia, sfrutta la frenesia e l’euforia del momento e si scioglie come neve al sole.

Romanticismo o emotività stagionale?

Questa dinamica viene collegata spesso alla solitudine delle persone che, in particolare nella stagione invernale, cerca relazioni “di convenienza” per vivere connessioni intime (sessuali, ma anche di compagnia) durante i mesi più freddi dell’anno.

A differenza dal winter coating, non si tratta di ritrovare l’amore con un ex per i mesi invernali, ma di passare le giornate più fredde in compagnia e in intimità, esplorando insieme il piacere fisico ed emotivo di stare insieme, o meglio, di non stare da soli.

A volte, queste dinamiche hanno a che fare esclusivamente con esperienze e relazioni “di comodo”, altre volte, come riportano alcuni studi, è il contesto stagionale che interagisce con il nostro corpo e la nostra mente per portarci alla ricerca di connessioni più intense, ma brevi.

Non a caso, la psicologia anglosassone collega dinamiche come lo snowmanning a fenomeni già noti come la cuffing season, spiegando come il comportamento relazionale umano tenda a essere profondamente influenzato dalla stagionalità e dal contesto ambientale.

Snowmanning e sessualità: i rischi dell’emotività

Quando la passione prende il sopravvento, quando non si ha un dialogo e una chiarezza di comunicazione su aspettative e desideri, ma soprattutto quando non si scambiano informazioni basilari, possono aumentare i rischi di infezione sessualmente trasmissibili.

Anche in questi casi, è necessario non sottovalutare l’importanza delle precauzioni e delle protezioni, così da non avere conseguenze una volta che la relazione volge al termine.

Lo sapevi che… in inverno il corpo cambia desiderio?

L’inverno vince il titolo per antonomasia di “stagione fredda”, ma non per tutti inverno significa tristezza, buio e “freddezza emotiva”, anzi: per molti è il periodo in cui desiderio, intimità e connessione emotiva diventano più “caldi”. Sembra, infatti, che l’atmosfera invernale, con i paesaggi innevati e i ritmi lenti, stimolino la persona a cercare calore emotivo e fisico.

E che succede quando l’inverno finisce? Finisce anche la relazione. Questa è una delle caratteristiche più peculiari dello snowmanning: la sua natura effimera.

I fattori stagionali che permettono l’inizio di una nuova connessione, quando finiscono tendono a far svanire anche la relazione. Arriva la primavera, il clima si fa mite e le giornate si allungano: questo cambio di atmosfera cambia anche l’energia emotiva, fisica e sociale.

Come riconoscere uno snowmanning prima che ti lasci “fuori stagione”

Se ti stai chiedendo come si riconosce lo snowmanning, ecco alcuni segnali chiari da non ignorare, che ti aiuteranno a distinguere un legame stagionale da una relazione con una prospettiva futura:

Intensità senza futuro : tutto si concentra sul “qui e ora”. Non si parla di domani o di progetti futuri, di vacanze o di escursioni all’aperto, l’entusiasmo viene vissuto al momento e quindi potrebbe trattarsi di una frequentazione legata alla stagione.

: tutto si concentra sul “qui e ora”. Non si parla di domani o di progetti futuri, di vacanze o di escursioni all’aperto, l’entusiasmo viene vissuto al momento e quindi potrebbe trattarsi di una frequentazione legata alla stagione. L’emozione dipende dal contesto, non dalla persona : l’intimità cresce sotto il plaid, ma si affievolisce durante le passeggiate sotto il sole. Questo è un campanello d’allarme che potrebbe farti pensare che sei in una relazione stagionale.

Ma attenzione: non si parla solo di un fuoco passionale o di attrazione fisica, ma anche di momenti intimi, fatti di calore reciproco, di attimi passati insieme davanti a un film o di esperienze condivise. Quello che fa la differenza è che non c’è interesse vero verso l’altra persona, ma quasi esclusivamente la necessità di passare del tempo con qualcuno durante le giornate più fredde.

: l’intimità cresce sotto il plaid, ma si affievolisce durante le passeggiate sotto il sole. Questo è un campanello d’allarme che potrebbe farti pensare che sei in una relazione stagionale. Ma attenzione: non si parla solo di un fuoco passionale o di attrazione fisica, ma anche di momenti intimi, fatti di calore reciproco, di attimi passati insieme davanti a un film o di esperienze condivise. Quello che fa la differenza è che non c’è interesse vero verso l’altra persona, ma quasi esclusivamente la necessità di passare del tempo con qualcuno durante le giornate più fredde. Poco dialogo: nella relazione la comunicazione è ridotta al minimo e si prediligono aspetti più fisici o conversazioni più generiche. Non c’è modo di parlare di intenzioni, di desideri o di futuro e questo può far pensare a una liaison stagionale.

In conclusione…

Lo snowmanning non è solo un fenomeno di dating invernale, ma un particolare modo di vivere la relazione in un momento preciso dell’anno. In questo fenomeno si possono leggere numerosi aspetti legati alla nostra società e al nostro modo di vivere: ad esempio, si evince che il corpo, così come la mente, desidera calore e vicinanza e che è disposto a vivere una relazione “con scadenza”. Non solo, sembra anche palese che le stagioni influenzino il nostro comportamento romantico e relazionale (in inverno, come durante l’estate).

Sta a te decidere cosa imparare da questo tipo di relazione: può essere un’avventura, una scoperta, una presa di consapevolezza sul desiderio e su cosa ami, in ogni stagione della vita. In questo modo scegli te cosa far succedere ai primi raggi di sole.

Fonti bibliografiche

Frosty ‘snowmanning’ dating trend could spread STIs, doctor warns, New York Post

Finally, a Scientific Explanation for Cuffing Season, Psychology Today

A Psychologist Explains The Sensory Magic Of ‘Seasonal Emotional Energy’, Forbes

2 Reasons Why ‘Hibernation Relationships’ Don’t Last—By A Psychologist, Forbes