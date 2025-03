Eleonora Giorgi, il ricordo di Clizia Incorvaia l’8 marzo: “Sarai sempre la nostra guida”

Fonte: IPA Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia

La scomparsa di Eleonora Giorgi ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita delle persone a lei care. Una mancanza che, in una data significativa come l’8 marzo, si fa sentire ancora più forte. Per questo motivo Clizia Incorvaia, sposata con il secondogenito dell’attrice, l’ha voluta ricordare con un dolcissimo post sui social proprio nella Giornata Internazionale delle Donne.

Il ricordo di Clizia Incorvaia per l’8 marzo

Sono trascorsi diversi giorni dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, e il suo ricordo continua ad essere molto vivido nel cuore di ammiratori e familiari. Proprio in concomitanza con l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, l’adorata nuora dell’attrice romana, Clizia Incorvaia, ha voluto ricordala sui social. L’ex gieffina era sposata con Paolo Ciavarro, secondogenito di Eleonora, ed aveva con lei uno splendido rapporto.

“Oggi si celebra la FORZA delle donne e ricordo oggi e ogni giorno la forza che hai trasmesso a me e alla piccola Nina. Sarai sempre la nostra stella guida, silenziosa ma presente, in ogni passo che faremo” ha scritto Clizia accanto ad un tenero video. Il filmato in questione la ritrae in compagnia di Eleonora e della figlia Nina, avuta dall’ex compagno Francesco Sarcina. Le tre, sorridenti ed affiatate, danzano e scherzano nel salotto di casa: un frammento di quotidianità che restituisce, ancora una volta, un ritratto genuino e solare dell’interprete di Borotalco.

Moltissimi i commenti dei fan, che hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla Incorvaia: “Mi si stringe il cuore. Siete meravigliosi, come lo era lei e lo sarà sempre. Modello di intelligenza, grazia e Amore” ha scritto una follower. “Questo video è bellissimo. Tante emozioni scuotono il cuore. Eleonora manca . Non nego il magone che soffoca un poco ….guardiamo tutti lassù…ciao Eleonora” ha commentato un’altra utente. “Clizia la tua adorata suocera iconica, come la chiamavi tu, sarà sempre con voi e vi proteggerà, sarà il vostro angelo. Ogni passo che farete tu e Nina sarà un tributo alla forza che lei vi ha donato. La sua guida vi accompagnerà sempre, invisibile ma potente” ha infine spiegato un’ultima fan. Ma non sono mancate neppure risposte di personaggi famosi, come Patrizia Pellegrino, Elisabetta Gregoraci ed Adriana Volpe.

Il rapporto speciale tra Clizia ed Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia era sposata con Paolo Ciavarro, secondogenito di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. L’attrice romana era molto legata all’ex gieffina, che l’aveva resa nonna con la nascita del piccolo Gabriele, e in diverse occasioni l’aveva descritta più come un’amica che come una suocera: “Quello che mi sento di dire è che io oggi non ho perso una suocera, io ho perso la mia migliore amica, la mia confidente, complice, la mia compagna di avventure e mi dispiace di non essere riuscita a fare quel viaggio che ci eravamo promesse a New York io e lei” aveva raccontato ai microfoni di Rai1 nel giorno dei funerali.

Poche ore dopo la scomparsa dell’attrice, invece, Clizia aveva condiviso un post sui social in cui “bacchettava” le persone che avevano strumentalizzato la sua morte per qualche minuto di popolarità.