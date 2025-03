Fonte: ANSA “Ciao dolce amica”, i messaggi più belli dei vip a Eleonora Giorgi

“Non riesco a non scrivere di lei”. Ognuno di noi ha il suo modo di vivere il lutto: un processo spesso lungo, che si articola in cinque fasi, che vengono affrontate individualmente, perché fare i conti con il dolore significa accettare che, al pari della vita, esiste anche la morte, e che la forza va trovata come possiamo. Così, con un lungo sfogo, parole liberatorie, Clizia Incorvaia spiega il suo modo di vivere questi giorni, poco più di 48 ore dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi, spirata il 3 marzo in clinica a Roma, dove era sottoposta a cure palliative.

Clizia Incorvaia: “Non esiste un modo corretto di vivere il dolore”

Eleonora Giorgi ci ha lasciati il 3 marzo alle 9.15: al suo fianco, prima dell’arrivo dei figli, c’era Massimo Ciavarro, che ha chiamato Paolo e Andrea Rizzoli. La corsa verso la clinica, per l’ultimo momento insieme, mano nella mano. Così se n’è andata una diva, un’icona del cinema, una donna, mamma e nonna amatissima. E ora a fare i conti con la sua scomparsa sono proprio le persone che l’amavano di più, come Clizia Incorvaia, che su Instagram ha condiviso uno sfogo e che negli ultimi anni l’aveva resa tanto felice per l’amore con Paolo Ciavarro, da cui è nato Gabriele.

“Non riesco a non scrivere di lei. Non riesco a non guardare video di lei a raffica. Non riesco a non diffondere i suoi ‘messaggi di donna ideale’. Non riesco a non urlare e vivere in silenzio il mio dolore”, così inizia la sua riflessione nelle stories Instagram. “Mamma, io non sono una persona silenziosa. Io devo urlare, gridare, oppure al contrario trasmettere a tutti buon umore e ridere fragorosamente”. E aggiunge: “Credo, cara mamma, che tutti viviamo il dolore a modo nostro. C’è chi lo vive con riserbo, chiudendosi in un religioso silenzio, e chi come me vuole condividere il proprio dolore e trovare la forza in questo modo. Non esiste un modo corretto di vivere il dolore”.

Il legame speciale tra Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia, sposata con Paolo Ciavarro, da cui ha avuto il figlio Gabriele, è sempre stata molto legata alla suocera Eleonora Giorgi, sin dagli inizi. Un affetto sincero, una complicità stellare, a cui abbiamo assistito spesso su Instagram, dove la Incorvaia ha spesso condiviso dei video e delle foto insieme a lei. E come dimenticare la nascita dell’amatissimo nipotino Gabriele per la Giorgi, evento che aveva descritto come una sorta di cambio della prospettiva. “La vita che si rinnova”. Ciavarro ha condiviso un ultimo scatto di Gabriele insieme alla nonna per ricordarla come un angelo speciale.

La loro è stata una sintonia naturale, mai artefatta, uno scambio reciproco tra sostegno, affetto. E sono diventati una famiglia. “Clizia è una nuvola rosa, porta luce e ottimismo anche nei miei momenti bui”, aveva detto la Giorgi di lei. Oggi 5 marzo alle 16, alla Chiesa degli Artisti di Roma, si tengono i funerali della Giorgi, l’ultimo saluto: la camera ardente è stata privata, un momento dedicato solo alla famiglia e agli amici più cari.