Eleonora Giorgi, la foto con l’amato nipotino Gabriele. Ciavarro: “Un angelo speciale”

Eleonora Giorgi ci ha lasciati il 3 marzo, ma rimarrà per sempre nei nostri cuori e nostri ricordi. Una diva del cinema, un’icona, una donna che non ha mai smesso di sorridere, nemmeno nei momenti più bui, per vivere la vita fino in fondo. Lo ha fatto per lei, per la sua famiglia, gli amati figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, ma anche e soprattutto per il nipotino che aveva portato grande gioia nella sua vita negli ultimi anni: Gabriele, figlio di Paolo e Clizia Incorvaia. Su Instagram, Ciavarro ha condiviso uno scatto speciale di Gabriele insieme a nonna Eleonora.

Eleonora Giorgi, la foto con il nipotino Gabriele condivisa da Paolo Ciavarro

Questo è il momento del cordoglio, dell’ultimo saluto, quando il cuore si fa pesante e ci si aggrappa a ogni ricordo per celebrare la vita di una donna fortissima. Eleonora Giorgi si è spenta il 3 marzo circondata dai suoi cari in una clinica romana, dove era ricoverata a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute. Non aveva mai mollato, Eleonora: era sempre andata avanti, spiegando di voler vivere fino all’ultimo istante e di voler affidare ai propri figli Paolo e Andrea un’eredità fatta di ricordi indelebili, come il tempo trascorso insieme al suo nipotino Gabriele. Su Instagram, Paolo Ciavarro, in tarda serata, ha condiviso uno scatto toccante, forse uno degli ultimi: nonna Eleonora, il piccolo Gabriele tiene un cuore in mano. Un momento privato di grande bellezza. “Ciao mami, Gabri ha un angelo speciale”.

In tanti hanno ricordato Eleonora, il suo lavoro e la sua bellezza, così come per il percorso che aveva intrapreso negli ultimi tempi dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas: un esempio di grande coraggio. E i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli la stanno ricordano proprio per questo, anche nel libro scritto da Rizzoli: “Ha voluto dare un messaggio di speranza e di fiducia a chi soffriva e lottava con la malattia”.

L’ultimo saluto di Adriano Celentano

Sui social, si è dato seguito a un lungo cordoglio. Il ricordo di Carlo Verdone, con cui aveva recitato nel cult Borotalco, e così l’ultimo saluto del “Molleggiato”, ovvero Adriano Celentano, con cui aveva lavorato in diversi film, come Grand Hotel Excelsior e Mani di Velluto. “Cara Eleonora, compagna di lavoro meravigliosa, gentile, appassionata, indimenticabile. Con la tua bellezza anche umana e la tua sensibilità, hai saputo trasformare il momento più difficile della malattia in un atto d’amore. Quell’amore che ritroverai tra le braccia di Gesù che ti stringerà a sé nel Suo amore. Adriano”.

Eleonora Giorgi se n’è andata all’età di 71 anni, ma ha lasciato tanto in ogni persona che ha incontrato, così come nei suoi fan: mercoledì 5 marzo alle ore 16 si svolgeranno i funerali, nella Chiesa degli Artisti di Roma, come confermato dai figli Paolo e Andrea fuori dalla clinica di Roma, dove la mamma si è spenta. “Ringraziamo ancora tutti per le dimostrazioni di affetto, questo è un momento che rimane nostro e quindi se volete ci vediamo mercoledì. Ha portato avanti questo percorso col sorriso, spingendo gli altri a fare lo stesso”.