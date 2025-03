Fonte: ANSA “Ciao dolce amica”, i messaggi più belli dei vip a Eleonora Giorgi

Una settimana fa una stella del cinema italiano ci ha lasciati per sempre. Si tratta di Eleonora Giorgi che si è dovuta arrendere a un terribile tumore al pancreas tra le braccia dei due figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli e dell’ex marito Massimo Ciavarro, al suo fianco fino all’ultimo respiro.

Molto addolorata per quanto accaduto anche la nuora Clizia Incorvaia, moglie del secondogenito dell’attrice, Paolo Ciavarro che, negli ultimi giorni, ha utilizzato diverse volte il suo canale Instagram ufficiale per ricordare la suocera. Adesso l’ex gieffina ha deciso di riprendere la sua quotidianità e la sua attività lavorativa da digital creator, dicendosi pronta a ricevere le critiche di chi non capirà la sua decisione.

Clizia Incorvaia si racconta sui social

Clizia Incorvaia ha conosciuto Paolo Ciavarro nella casa del Grande Fratello Vip e tra i due è nato un grande amore, che li ha portati a diventare genitori del piccolo Gabriele e a convolare a nozze nel 2024. La gioia della coppia è stata scossa dalla malattia della mamma dell’ex gieffino, Eleonora Giorgi, e dalla sua tragica scomparsa il 3 marzo 2025.

A distanza di una settimana da quanto accaduto, Clizia Incorvaia ha deciso di condividere un video sui social mentre si trucca e si racconta a cuore aperto ai suoi sostenitori: “Sapete il momento difficile che stiamo vivendo, ma adesso è arrivato il momento di rendersi presentabili, sto andando a prendere i piccolini a scuola ed è giusto che sia carina e positiva”.

L’ex gieffina ha deciso di essere forte per i suoi due figli e di riprendere la sua normale vita: “Sapete che i bimbi sono cristalli puri e quindi risentono tanto della nostra energia, sono il nostro specchio riflesso. Sto cercando di essere più positiva e ottimista possibile, di fargli vivere al meglio questo momento di difficoltà. Voglio continuare a essere quella nuvola rosa, sia per i miei bambini che per mio marito. Essere uniti in questo momento è la cosa fondamentale, perché il dolore mette a dura prova ogni relazione. Bisogna in questo momento più che mai rifugiarsi nell’amore, solo così si può superare tutto”.

Clizia Incorvaia, nuovamente a lavoro

Clizia Incorvaia aveva un rapporto molto speciale con la suocera Eleonora Giorgi, che ha voluto ricordare anche in occasione della Giornata Internazionale della Donna, lo scorso 8 marzo. Dopo la scomparsa dell’attrice, però, è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita, come svelato dalla stessa ex gieffina: “So che molti non capiranno, possono anche fraintendere i miei atteggiamenti, come spesso mi è successo, perché ancora oggi non si ha contezza del lavoro del digital creator, che è il mio lavoro e mi permette di crescere in maniera dignitosa la mia famiglia”.

Clizia Incorvaia è nuovamente pronta, quindi, a riprendere la sua normale attività da influencer e a raccontarsi di nuovo ai suoi ammiratori, ricevendo da loro anche un vero e proprio sostegno: “Quindi riprenderò, come è giusto che sia, a fare i miei contenuti di moda, di glamour, che parlano al mondo femminile, che è il mio mondo. Continuerò a fare quello che amo e quello che è il mio lavoro. Portarvi nella mia quotidianità per me è fondamentale perché mi fa sentire meno sola e magari sarete voi ad aiutare me”.