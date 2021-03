Gianni Morandi, su Instagram la foto con Anna dall’ospedale

editato in: da

Gianni Morandi e Anna Dan, il figlio, le foto e 26 anni d’amore: la love story

Il sorriso Gianni Morandi non lo perde mai, almeno dalle immagini sui social dove anche nei momenti più difficili dimostra di saper reagire con forza e coraggio. Questo emerge anche dell’ultimo scatto che il cantante ha pubblicato sul profilo Instagram dove lo si vede ricoverato in ospedale, con le braccia fasciate mentre la moglie Anna è intenta ad aiutarlo mangiare. Ma lo scatto divide.

Gianni, infatti, è stato vittima di un incidente: ha perso l’equilibrio cadendo sul fuoco mentre stava bruciando delle sterpaglie, evento che gli ha provocato ustioni su braccia e gambe. Per lui prima il pronto soccorso e poi il ricovero presso l’ospedale Bufalini di Cesena nel Centro Grandi Ustionati. Dopo i primi giorni di silenzio social, è poi tornato a interagire con i fan, pubblicando un video di saluti della sua squadra del cuore, il Bologna, con i ringraziamenti ma anche con l’hashtag “È più dura del previsto” a sottolineare le difficoltà del momento.

Poi è stata la volta di un video che lo vede con la mascherina, in tenuta ospedaliera e con in sottofondo il celebre brano di Jovanotti Sono un ragazzo fortunato, parole che lo stesso Gianni Morandi ha poi ribadito per parlare del suo incidente: “Sì sono stato veramente fortunato” ha detto il cantante nella breve clip. A corredo del video il cantante ha poi scritto su Facebook: “21 marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione – poi nel lungo post ha aggiunto – . La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi…”.

E ora ha condiviso una nuova immagine che lo vede in compagnia della moglie Anna Dan, al suo fianco da ormai 26 anni. Nell’immagine la si vede mentre aiuta il cantante a magiare. Gianni ha scritto parole di profondo affetto nei confronti della moglie: “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama…”, il messaggio si conclude con la segnalazione – come di consueto – di chi è stato a fare la foto.

La tenera immagine però ha suscitato polemiche e perplessità sui social, poiché è stato permesso alla moglie di Morandi di stare accanto a lui in ospedale in piena pandemia. In molti hanno raccontato la loro esperienza e il fatto che si sono visti negare l’accesso ai propri cari ricoverati, anche per interventi seri: “Non nascondo l’emozione, è un piacere vedere questa immagine, vorrei tanto che qualcuno mi spiegasse perché ai miei cari è stata impedita anche una semplice fugace visita. Ah, si trattava di un intervento al polmone abbastanza serio”.