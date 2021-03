Gianni Morandi dopo le ustioni torna su Instagram: “È più dura del previsto”

editato in: da

Gianni Morandi torna su Instagram dopo le ustioni e il ricovero in ospedale. Qualche giorno fa il cantante era finito al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena a causa di un incidente domestico. Gianni infatti era caduto nel fuoco acceso nella sua tenuta in campagna per bruciare le sterpaglie, ustionandosi mani e gambe.

Dopo un lungo silenzio, l’artista è tornato sui social con un post. Morandi ha infatti pubblicato il messaggio inviato dal Bologna, la sua squadra del cuore. I giocatori e l’allenatore Sinisa Mihajlovic prima dell’allenamento hanno mandato al cantante un imbocca al lupo augurandogli una pronta guarigione. “Grazie ragazzi!”, ha scritto Gianni, che non ha nascosto le difficoltà che sta affrontando. “È più dura del previsto”, ha ammesso Morandi, che ha risposto anche ai numerosi commenti di fan e amici. “Vorrei poter ricominciare a salutarvi ma faccio molta fatica anche a tenere il telefono in mano”, ha spiegato.

Lo scorso 11 marzo, Morandi si è procurato delle profonde ustioni alle mani e alle gambe scivolando su alcune sterpaglie che stava bruciando la sera intorno alle 19. Il cantante si era messo in salvo da solo e in seguito era stato soccorso. Trasferito nel centro specializzato di Cesena, Gianni era rimasto in contatto con la moglie Anna e aveva ricevuto l’affetto di tanti fan e amici, pronti a sostenerlo. “È sotto costante osservazione – aveva informato l’Ausl – e si sta procedendo ai trattamenti medici necessari per la cura delle ustioni profonde riportate alle mani e alle gambe”.

A preoccupare la mano destra, colpita da ustioni profonde che, secondo le ultime notizie, avrebbero richiesto un particolare trattamento che consiste l’asportazione del tessuto necrotico dalla cute e l’applicazione di liquidi nella zona bruciata. Sempre positivo e sorridente, Morandi era apparso in una foto scattata in ospedale, nei giorni successivi all’incidente. Una prova difficile per il cantante che può contare sull’affetto della famiglia e sul sostegno della moglie Anna Dan a cui è legato dal 2004 e che non l’ha mai lasciato solo.