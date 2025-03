Martina Maggiore, il retroscena su Cesare Cremonini: “Chat con altre donne”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA / Getty Images Cesare Cremonini e Martina Maggiore

Martina Maggiore ha scelto di raccontare la sua verità, senza filtri. L’ex fidanzata di Cesare Cremonini, in un’intervista al settimanale Oggi e nel suo libro Ma che stupida ragazza, ha svelato i motivi dietro la fine della loro storia d’amore. Un racconto sincero e doloroso, che mette in luce le ombre di una relazione che, all’apparenza, sembrava perfetta.

Martina Maggiore e Cremonini: la favola, poi il lato oscuro

Martina Maggiore e Cesare Cremonini si sono conosciuti nel 2018, in una palestra di Bologna. “La nostra storia è cresciuta in modo naturale. Ci siamo conosciuti giorno dopo giorno ed è nato questo amore, in maniera limpida, pura” ha dichiarato lei, ricordando quei momenti con un misto di nostalgia e disillusione.

Per quattro anni e mezzo, la loro relazione è stata un sogno: viaggi, momenti indimenticabili, la sensazione di aver trovato un amore autentico.

Ma, come in tutte le favole, c’era un lato oscuro pronto a emergere. “Sembrava tutto perfetto, ma le favole, si sa, nascondono volti oscuri” ha rivelato Martina. Quel lato oscuro ha iniziato a manifestarsi in modo sempre più evidente, fino a diventare insopportabile.

Le chat con altre donne e la crisi della coppia

La rottura tra Martina Maggiore e Cesare Cremonini è arrivata dopo una scoperta dolorosa: le chat del cantante con altre donne. Un tradimento non fisico, ma virtuale, che per lei ha avuto lo stesso impatto devastante.

“Cose brutte, che non avrei mai voluto leggere. Mi crollò il mondo addosso” ha raccontato. Inizialmente ha deciso di non affrontarlo, sperando che fosse solo un malinteso.

Quando, mesi dopo, ha trovato il coraggio di parlarne con Cremonini, lui ha negato tutto: “Erano solo battute tra amiche” le avrebbe detto, minimizzando la questione.

Ma il tarlo del dubbio era ormai insinuato nella mente di Martina. Un anno dopo, nuove conversazioni sospette hanno riaperto la ferita. “Avevo paura di perderlo, ero diventata dipendente da lui” ha confessato.

Un amore che si era trasformato in un vortice di sofferenza. Lei cercava risposte, lui negava. Fino a quando l’unica soluzione possibile è stata la separazione.

La caduta nell’abisso e la rinascita

La fine della relazione ha lasciato Martina Maggiore in un baratro emotivo. “Sono sprofondata nell’abisso. Ero annientata dal dolore” ha ammesso. Il legame con Cesare Cremonini l’aveva assorbita completamente, al punto da farle perdere di vista se stessa.

Il percorso per ritrovare un equilibrio è stato lungo e difficile. “Mi ero annullata per amore, mi sono dovuta ricostruire da zero” ha spiegato. Per due anni, ha attraversato un percorso di terapia e viaggi, cercando di riscoprire chi fosse al di fuori della relazione con il cantante. “Ora ho imparato ad amarmi” ha detto con una nuova consapevolezza.

Martina Maggiore ha trasformato il dolore in un’opportunità per ricominciare, raccontando la sua storia senza paura. Un invito a tutte le donne a non chiudere gli occhi di fronte ai segnali di un amore che fa male, e a ricordare che il vero amore non fa mai sentire sole.

Intanto Cesare… non è solo

Mentre Martina Maggiore ha intrapreso un percorso di rinascita, sembra che Cesare Cremonini abbia ritrovato l’amore. Il cantante è stato avvistato a Cortina con Caterina Licini, ex ballerina di Amici e oggi creator e motociclista. I due si conoscono da tempo: Caterina compare nel video di Ora che non ho più te, primo brano estratto dal suo ultimo album Alaska Baby.

Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che li ritraggono insieme sulle Dolomiti, dove entrambi si trovavano per assistere alle gare di sci di Coppa del Mondo. Cremonini possiede una casa a Cortina, mentre Caterina, appassionata di sport e motori, ha recentemente lanciato una capsule di sportswear.

Non è chiaro quando sia iniziata la loro frequentazione, ma il video girato insieme potrebbe essere stato il primo passo. Dopo le storie con Giorgia Cardinaletti e Martina Maggiore, Cremonini potrebbe aver trovato una nuova complicità accanto a Caterina.