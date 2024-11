È finita tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Il cantautore bolognese e la giornalista del Tg1 non stanno più insieme. La rottura si è consumata nel massimo riserbo, così come è iniziata questa relazione, sbocciata dopo un’intervista di lei all’ex leader dei Lunapop. Una relazione vissuta sempre nel massimo riserbo, com’è nello stile di entrambi. Ora però la separazione definitiva.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti non stanno più insieme

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sono lasciati. A dare l’annuncio il settimanale Chi: dopo circa un anno e mezzo insieme la coppia è scoppiata. A quanto pare i due si sarebbero mollati già da qualche tempo ma solo ora la notizia è trapelata. Il motivo dell’addio? “Non emergerebbero motivi particolari di rottura: non c’entrano carriere o terzi incomodi“, fa sapere la rivista. Probabile, dunque, che il sentimento si sia semplicemente esaurito. Come capita a tanti, famosi e non. Continuano però a seguirsi su Instagram, dove postano principalmente contenuti di lavoro.

Forse, andando avanti, Cremonini e la Cardinaletti hanno capito di non provare un amore così grande o, ancora più semplicemente, potrebbero non aver trovato l’incastro perfetto. Forse troppo diversi per stare insieme, chissà. Di sicuro entrambi sono molto riservati: il loro amore è sempre stato vissuto lontano dai riflettori. Il feeling era scattato a fine 2022, durante un’intervista di Giorgia a Cesare per il Tg1 e la prima paparazzata insieme è avvenuta nell’estate 2023.

In queste settimane l’artista si sta preparando per la promozione del nuovo progetto discografico. Dopo due anni e mezzo arriverà AlaskaBaby, ottavo album in studio di Cremonini. Il disco – che è stato anticipato dal primo singolo Ora che non ho più te– uscirà il 29 novembre. E non è escluso nella tracklist un brano dedicato anche all’ormai ex fidanzata.

Come ogni bravo cantautore che si rispetti, anche Cesare è solito raccontare le sue storie e le sue emozioni tramite la musica. È successo anche con Martina Maggiore, la ragazza che Cremonini ha frequentato prima di conoscere Giorgia Cardinaletti. A lei ha dedicato Giovane Stupida, uscito nel 2020, in cui rimarcava la loro grossa differenza d’età, di ben diciotto anni.

Tutte le ex fidanzate di Cesare Cremonini

A 44 anni Cesare Cremonini ha vissuto un’intensa vita sentimentale. Ma nonostante gli anta non sembra proprio propenso a “mettere la testa a posto”. Fino ad oggi non è mai stato sposato e non ha avuto figli. È stato legato dal 2009 al 2011 con Malika Ayane con cui sarebbe nata poi una bellissima amicizia. Anche se nel corso del tempo non è mancata qualche frecciatina: “Era un fidanzato bambino”, ha ammesso la cantante italo-marocchina.

Cremonini avrebbe poi avuto un flirt con l’ex Velina di Striscia la Notizia Ludovica Frasca, oggi concorrente a La Talpa di Diletta Leotta. In seguito dal, 2018 al 2022, è stato fidanzato con Martina Maggiore, di 18 anni più giovane di lui. Si sarebbero lasciati a causa dei presunti continui tradimenti del musicista.

“Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga e importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto”, ha confidato lei sui social.