Isola dei Famosi 2026, il cast completo: chi sono le “riserve”

Sono iniziate da giorni le registrazioni dell'edizione 2026 dell'Isola dei Famosi: il cast completo e chi sono le riserve pronte a subentrare in caso di problemi

IPA Eva Grimaldi nel cast dell'Isola

Ci sono dei programmi televisivi che iniziano ad “andare in onda”, per così dire, molto prima della partenza. Questo succede perché si sviluppa un interesse tale da rimanere sempre connessi per scoprire cosa vedremo in seguito. Da qualche anno, però, l’Isola dei Famosi aveva perso il suo perché: forse il tempo, magari i vip, i nomi che “non sono più quelli di una volta”, la conduttrice che “non è più Simona”, anche se è poi tornata in veste di opinionista. Quella del 2026, però, si prospetta un’annata con i fiocchi, complice la conduzione di Selvaggia Lucarelli, la presenza di un volto rassicurante come Alvin da inviato e un cast, che ormai circola da giorni sui social e sul web, che non è affatto mal assortito.

Isola dei Famosi 2026, il cast completo

Sì, è vero, manca ancora l’annuncio ufficiale del cast completo, ma ormai è praticamente dato per certo, considerando che prima il tamtam è partito dai social (da Deianira Marzano, esperta di gossip) e poi si è diffuso sul web, tanto che anche un noto portale di bookmaker li ha “ufficializzati”. Non ci dovrebbero essere molte sorprese, a parte per le “riserve”, coloro che attendono e sperano di poter prendere parte infine al cast, in extremis.

Le registrazioni si stanno tenendo in queste settimane e alla guida non avremo più Veronica Gentili, bensì Selvaggia Lucarelli, reduce dal successo ottenuto con il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello VIP. Come inviato, invece, Alvin, certezza granitica del format. E per quanto riguarda il cast? Un piatto decisamente ricco: come riporta anche Nuovo Tv, all’edizione dell’Isola 2026 prendono parte Denny Mendez, Serena Enardu, Anna Lou Castoldi, Eva Grimaldi, Claudia Peroni, Zeudi Di Palma, Martina Margaret Maggiore e Michelle Veronesi.

E poi troviamo anche il mito Patrick Ray Pugliese, che ha consegnato alla storia della televisione più di una scena memorabile al Grande Fratello, Pierpaolo Pretelli, Francesco Chiofalo, Alberto Fontana, Il Musazzi, Flavio Ubirti, Daniele Iaià e Alex Caniggia. Ma i nomi non sono finiti qui, perché ci sarebbero jolly e riserve pronte a subentrare in caso di infortuni. Dovrebbero far parte del cast anche Raffaella Fico e Luca Onestini, stando a Biccy, in riserva invece Oumaima Ouadoudi e Pasquale Laricchia. Tra le riserve anche Milton Morales, famosissimo agli inizi degli anni 2000, che è stato scartato: “Ero certo che sarei andato”.

L’Isola dei Famosi si rinnova

L’edizione 2026 segna un cambio radicale rispetto al passato: non sono previste dirette dall’Honduras e non è presente il televoto in tempo reale. Le undici puntate previste su Canale 5 saranno interamente registrate nell’arco di poco più di un mese, su un modello che ricorda da vicino quello di Pechino Express.

Il punto più delicato riguarda la finale. Per evitare fughe di notizie sul vincitore – rischio concreto quando tra registrazione e messa in onda passano settimane – la produzione ha deciso di girare più versioni dell’ultimo appuntamento, con esiti differenti. A certificare la regolarità del meccanismo ci penserà un notaio. Il nome del vincitore verrà svelato soltanto durante la trasmissione dell’ultima puntata. In palio, come da tradizione, un montepremi di 100mila euro, metà dei quali destinati a un’associazione benefica.