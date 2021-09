Com’è diventato famoso Marco Mengoni

editato in: da

Marco Mengoni è uno dei cantanti più amati in Italia. Non a caso la sua Ma stasera è stata proclamata Power Hits Estate 2021 da RTL 102.5, battendo persino Mille, il brano di Fedez con Achille Lauro e Orietta Berti.

E dire che Mengoni non è proprio avvezzo a questo genere di riconoscimenti, non perché i suoi brani brecedenti non siano stati delle hit – tutt’altro – bensì perché finora mai si era buttato nella mischia delle canzoni estive, quelle che fanno da colonna sonora a bagni, aperitivi sulla spiaggia e serate con gli amici.

Per lui dunque si tratta di un centro al primo colpo. In fondo nella sua carriera il cantante ha dimostrato di saper fare pressoché tutto. D’altronde la sua avventura è nata sotto l’ala di Morgan, uno che di musica ha sempre potuto dare lezioni. Insieme i due si sono trovati a X Factor nel 2009: era la terza edizione e Marco si era presentato come concorrente timido e in parte introverso, ma con le idee ben chiare.

L’altro Marco (Castoldi, il vero nome di Morgan) ha subito colto il potenziale vocale del suo allievo e lo ha spinto verso sfide sempre più difficili soprattutto con se stesso, portandolo al trionfo.

Da lì in poi la carriera di Mengoni è stata in continua ascesa.

Nel 2010 è il primo italiano a vincere il Best Eurpean Act agli Mtv Europe Musci Awards (riconoscimento che ottiene nuovamente nel 2015). Quello stesso anno si classifica terzo al suo debutto al Festival di Sanremo con il brano Credimi ancora. Il trionfo alla kermesse è solo rimandato: nel 2013 infatti vince con L’essenziale.

Negli anni Marco ha affinato la sua scrittura e ha dato vita ad album sempre più maturi, in grado di proporre nuovi suoni e testi profondi e riflessivi, pur non perdendo di vista la voglia di giocare e divertirsi.

Ma è sul palco che il cantante dà il meglio di sé, dimostrando come la sua voce sia versatile e in grado di prestarsi a qualsiasi stile e raggiungere tonalità inimmaginabili, proprio come aveva dimostrato a X Factor, lì dove tutto è iniziato e dove noi abbiamo potuto scoprirlo.