Sanremo 2026, gli orari della prima serata: quando finisce e quando vedere gli ospiti più attesi

Imperdibile la prima serata di Sanremo: tra ospiti d’eccezione, cantanti e conduttori il primo appuntamento con la kermesse musicale più attesa dell’anno detta il clima di tutto il Festival. Anche quest’anno Carlo Conti non delude, portando all’Ariston grandi nomi e, inutile dirlo, le aspettative sono altissime. 30 i cantanti in gara, tutti presenti martedì 24 febbraio per presentare la canzoni con cui aspirano alla prima posizione in gara.
Un numero che ha fatto subito scherzare (e preoccupare) gli appassionati del Festival, che da anni giocano e scommettano sul fantomatico orario di fine serata. Il Festival di Conti dello scorso anno si è distinto per stile, come è giusto che sia, da quello firmato Amadeus, presentando puntata dall’orario ridotto e un ritmo serrato durante le serate. Ecco tutti gli orari della serata.
Sanremo 2026, quando inizia e quando finisce la prima serata
30 cantanti in gara, 30 Big pronti a sfidarsi. Nella prima serata del Festival di Sanremo 2026 sono tutti sul palco dell’Ariston. L’orario di inizio, secondo quanto riportano gli orari diramati proprio dalla Rai, è alle 20:40 sul primo canale, in eurovisione e in contemporanea streaming su RaiPlay.
Già a Che tempo che fa, Carlo Conti, come ospite di Fabio Fazio, si era lasciato sfuggire l’orario di fine della diretta: tra l’1 e l’1:30. E così sarà sempre secondo gli orari Rai: 1:44, per la precisione.
Gli orari dei cantanti in gara
Ecco tutti gli orari della serata secondo quanto diramato dalla Rai:
20.40 – Apertura
20.43 – La voce di Pippo Baudo presenta la serata
20.43 – Esibizione Olly
20.53 – Ingresso Laura Pausini
1 – Ditonellapiaga – Che fastidio!
2 – Michele Bravi – Prima o poi
3 – Sayf – Tu mi piaci tanto
4 – Mara Sattei – Le cose che non sai di me
5 – Dargen D’Amico – AI AI
21.31 – Ricordo di Peppe Vessicchio
21.39 – Ingresso di Can Yaman
6. Arisa – Magica favola
7. Luchè – Labirinto
21.54 – Ingresso di Gianna Pratesi
8. Tommaso Paradiso – I Romantici
9. Elettra Lamborghini – Voilà
10. Patty Pravo – Opera
11. Samurai Jay – Ossessione
22.32 – Ingresso di Tiziano Ferro
12. Raf – Ora e per sempre
13. J-Ax – Italia starter pack
23.04 – Esibizione di Gaia da Piazza Colombo
14. Fulminacci – Stupida sfortuna
15. Levante – Sei tu
16. Fedez & Masini – Male necessario
23.39 – Esibizione di Max Pezzali dalla nave Costa Toscana
17. Ermal Meta – Stella stellina
23.51 – Ingresso di Kabir Bedi
18. Serena Brancale – Qui con me
19. Nayt – Prima che
20. Malika Ayane – Animali notturni
21. Eddie Brock – Avvoltoi
22. Sal Da Vinci – Per sempre sì
23. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
24. Tredici Pietro – Uomo che cade
25. Bambole di Pezza – Resta con me
26. Chiello – Ti penso sempre
27. Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
28. Leo Gassmann – Naturale
29. Francesco Renga – Il meglio di me
30. LDA e AKA7even – Poesie clandestine
01.39 – La classifica provvisoria con le prime cinque canzoni in testa, in ordine casuale
01.44 – Chiusura della puntata
Chi vota nella prima serata di Sanremo 2026: la classifica
A votare nella prima serata del Festival di Sanremo 2026 sono solo le giurie della Sala Stampa, Tv e Web. A fine serata si saprà saranno comunicate le canzoni che si trovano nelle prime 5 posizioni in classifica, senza ordine di piazzamento. Insomma, da questo punto di vista nessuna novità rispetto allo scorso anno.