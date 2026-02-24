Sanremo 2026, gli orari della prima serata: quando finisce e quando vedere gli ospiti più attesi

Quando inizia la serata, quando finisce e quando canteranno i cantanti: negli orari pubblicati dalla Rai ci sono tutte le informazioni più attese per la prima serata del Festival di Sanremo 2026

IPA Carlo Conti

Imperdibile la prima serata di Sanremo: tra ospiti d’eccezione, cantanti e conduttori il primo appuntamento con la kermesse musicale più attesa dell’anno detta il clima di tutto il Festival. Anche quest’anno Carlo Conti non delude, portando all’Ariston grandi nomi e, inutile dirlo, le aspettative sono altissime. 30 i cantanti in gara, tutti presenti martedì 24 febbraio per presentare la canzoni con cui aspirano alla prima posizione in gara.

Un numero che ha fatto subito scherzare (e preoccupare) gli appassionati del Festival, che da anni giocano e scommettano sul fantomatico orario di fine serata. Il Festival di Conti dello scorso anno si è distinto per stile, come è giusto che sia, da quello firmato Amadeus, presentando puntata dall’orario ridotto e un ritmo serrato durante le serate. Ecco tutti gli orari della serata.

Sanremo 2026, quando inizia e quando finisce la prima serata

30 cantanti in gara, 30 Big pronti a sfidarsi. Nella prima serata del Festival di Sanremo 2026 sono tutti sul palco dell’Ariston. L’orario di inizio, secondo quanto riportano gli orari diramati proprio dalla Rai, è alle 20:40 sul primo canale, in eurovisione e in contemporanea streaming su RaiPlay.

Già a Che tempo che fa, Carlo Conti, come ospite di Fabio Fazio, si era lasciato sfuggire l’orario di fine della diretta: tra l’1 e l’1:30. E così sarà sempre secondo gli orari Rai: 1:44, per la precisione.

Gli orari dei cantanti in gara

Ecco tutti gli orari della serata secondo quanto diramato dalla Rai:

20.40 – Apertura

20.43 – La voce di Pippo Baudo presenta la serata

20.43 – Esibizione Olly

20.53 – Ingresso Laura Pausini

1 – Ditonellapiaga – Che fastidio!

2 – Michele Bravi – Prima o poi

3 – Sayf – Tu mi piaci tanto

4 – Mara Sattei – Le cose che non sai di me

5 – Dargen D’Amico – AI AI

21.31 – Ricordo di Peppe Vessicchio

21.39 – Ingresso di Can Yaman

6. Arisa – Magica favola

7. Luchè – Labirinto

21.54 – Ingresso di Gianna Pratesi

8. Tommaso Paradiso – I Romantici

9. Elettra Lamborghini – Voilà

10. Patty Pravo – Opera

11. Samurai Jay – Ossessione

22.32 – Ingresso di Tiziano Ferro

12. Raf – Ora e per sempre

13. J-Ax – Italia starter pack

23.04 – Esibizione di Gaia da Piazza Colombo

14. Fulminacci – Stupida sfortuna

15. Levante – Sei tu

16. Fedez & Masini – Male necessario

23.39 – Esibizione di Max Pezzali dalla nave Costa Toscana

17. Ermal Meta – Stella stellina

23.51 – Ingresso di Kabir Bedi

18. Serena Brancale – Qui con me

19. Nayt – Prima che

20. Malika Ayane – Animali notturni

21. Eddie Brock – Avvoltoi

22. Sal Da Vinci – Per sempre sì

23. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

24. Tredici Pietro – Uomo che cade

25. Bambole di Pezza – Resta con me

26. Chiello – Ti penso sempre

27. Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

28. Leo Gassmann – Naturale

29. Francesco Renga – Il meglio di me

30. LDA e AKA7even – Poesie clandestine

01.39 – La classifica provvisoria con le prime cinque canzoni in testa, in ordine casuale

01.44 – Chiusura della puntata

Chi vota nella prima serata di Sanremo 2026: la classifica

A votare nella prima serata del Festival di Sanremo 2026 sono solo le giurie della Sala Stampa, Tv e Web. A fine serata si saprà saranno comunicate le canzoni che si trovano nelle prime 5 posizioni in classifica, senza ordine di piazzamento. Insomma, da questo punto di vista nessuna novità rispetto allo scorso anno.