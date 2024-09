Parata di vip agli Albie Awards 2024

Alla New York Public Library si è tenuta la terza edizione degli Albie Awards, i premi organizzati dalla Clooney Foundation For Justice e dedicati agli attivisti “che rischiano la vita nella loro lotta all’ingiustizia”. Una serata importante, con protagonisti uomini e donne che si battono per un mondo migliore, ma che non manca di glamour. Tra gli ospiti, gli amici più altolocati del divo George Clooney, che per l’occasione hanno sfoggiato look da sogno.