Gigi D’Alessio, Denise Esposito incinta: un amico svela i dettagli della gravidanza

Denise Esposito , compagna di Gigi D'Alessio , è incinta. La 28enne renderà il cantante papà per la quinta volta. Se i diretti interessati non sembrano interessati a parlare del lieto evento, a svelare nuovi dettagli è un amico della coppia. Secondo quanto riportato da una fonte, il quinto figlio di Gigi arriverà in autunno e sarà un maschietto.

Non solo: i genitori avrebbero già scelto anche il nome del nascituro. Si chiamerà Francesco e ad accoglierlo avrà quattro fratelli. Gigi D'Alessio infatti ha già tre figli - Claudio, Ilaria e Luca - nati dal matrimonio con Carmela Barbato. L'amore con Anna Tatangelo invece gli ha regalato il piccolo Andrea. Negli scatti pubblicati dal settimanale Chi, Denise e Gigi si rilassano sulla barca dell'artista napoletano, fra sguardi complici e baci. Lui le accarezza la pancia e sorride, felice all'idea di diventare di nuovo papà.

28 anni e il sogno di diventare un avvocato, Denise sarebbe entrata nella vita di D'Alessio nell'estate del 2020 poco dopo la fine della relazione con Anna Tatangelo. Fra i due ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine. "Era una sua fan, ha conosciuto il suo mito grazie a un’amica in comune dopo il concerto di giugno 2020 a Capri ed è stato subito colpo di fulmine - ha spiegato -. Da quel momento i due non si sono persi di vista, tra decine di messaggi e un corteggiamento silenzioso ma insistente da parte di entrambi. Lo scorso Natale, Gigi ha presentato in famiglia Denise. La ragazza, 26 anni più giovane di lui, è nata e cresciuta a Napoli in zona Vomero. Genitori separati, papà nell’esercito, mamma casalinga e un fratello per il quale prova un amore smisurato".

Secondo alcune indiscrezioni Anna Tatangelo sarebbe stata fra gli ultimi a scoprire della gravidanza di Denise. La cantante, che ha vissuto una lunga storia d'amore con Gigi D'Alessio, dopo la fine della relazione ha ritrovato il sorriso accanto a Livio Cori. L'artista e il rapper sono stati paparazzati in un resort in Puglia, fra baci e tenerezze. Con loro anche il piccolo Andrea, figlio di Anna, segno che la love story è divenuta molto importante.