Anna Tatangelo esce allo scoperto con Livio Cori: il bacio

editato in: da

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Anna Tatangelo esce allo scoperto con Livio Cori. A confermare la storia d’amore con il cantante e attore arriva un bacio che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella vita dell’artista dopo l’addio a Gigi D’Alessio. La coppia è stata paparazzata durante una vacanza in un resort in Puglia, fra sguardi complici e un bacio che non lascia spazio ai dubbi.

Con loro anche il piccolo Andrea, frutto del legame di Anna con Gigi D’Alessio. La presenza del figlio della cantante indica quanto la storia d’amore con Livio sia diventata importante. Una love story cresciuta lontano dai riflettori e tenuta segreta, di cui la Tatangelo non ha mai voluto parlare pubblicamente. 31 anni e una carriera come rapper, Cori è originario di Napoli. Nato nei quartieri spagnoli si è fatto spazio nella scena underground. Nel 2019 il suo esordio a Sanremo dove ha accompagnato Nino D’Angelo con il brano Un’altra luce. In seguito ha recitato nella fiction Gomorra ed è stato indicato come l’uomo dietro Liberato, il misterioso rapper che h sempre nascosto la sua vera identità.

Misterioso e affascinate, Livio Cori è l’uomo che ha regalato il sorriso ad Anna Tatangelo dopo un periodo tutt’altro che facile. L’addio a Gigi D’Alessio non è stato semplice per la cantante che, in seguito alla crisi e al ritorno di fiamma, sognava le nozze e un altro figlio. Il matrimonio però, nonostante l’anello ricevuto in dono, non è mai arrivato, e Gigi e Anna si sono allontanati sempre di più.

Le foto della Tatangelo in compagnia di Livio Cori in Puglia arrivano dopo una rivelazione su Gigi D’Alessio. L’artista napoletano, secondo quanto svelato dal settimanale Chi, aspetterebbe il suo quinto figlio. La compagna Denise Esposito sarebbe incinta. Una notizia che, come riporta una fonte, sarebbe stata appresa da Anna per caso. “La cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie – si legge -. Una notizia che l’ha colpita nell’animo e ha lasciato il segno nel cuore di Anna, che non si aspettava che Gigi ripartisse così in fretta e mettesse su addirittura una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto”.