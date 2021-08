Gigi D’Alessio papà per la quinta volta con Denise. “Tatangelo ultima a saperlo”

Gigi D'Alessio diventerà papà per la quinta volta grazie a Denise Esposito, e l'ex compagna Anna Tatangelo sarebbe stata l'ultima a scoprirlo, rimanendo molto ferita. Il racconto arriva dalle pagine di Chi, dove Alfonso Signorini ricostruisce la vicenda legata ai due cantanti, ormai ex.

Anna e Gigi sono stati insieme per oltre dieci anni. Una amore grande e una passione travolgente da cui è nato il figlio Andrea. D'Alessio ha altre tre figli - Claudio, Ilaria e Luca - frutto del matrimonio con Carmela Barbato. Ora il cantante starebbe per diventare papà ancora una volta: la compagna Denise Esposito sarebbe incinta. La storia d'amore con la 28enne sarebbe iniziata dopo un incontro nel corso di un concerto a Capri nell'estate del 2020. Per i due sarebbe stato un colpo di fulmine, arrivato dopo la fine del legame di Gigi con la Tatangelo.

La coppia, come svela il settimanale Chi, sarebbe molto felice e pronta ad accogliere il bambino che nascerà in autunno. D'Alessio avrebbe già comprato una nuova casa a Napoli, nella zona di Posillipo, a poca distanza dalla casa dell'ex moglie Carmela con cui i rapporti oggi sono ottimi. "Al contrario - si legge - risultano incrinati quelli con la sua ex Anna Tatangelo, con la quale ha avuto il piccolo Andrea". Secondo quanto svelato da alcune fonti, la cantante sarebbe stata ferita dalla scelta dell'ex compagno di non informarla subito della gravidanza di Denise.

"La cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie - svela il settimanale -. Una notizia che l’ha colpita nell’animo e ha lasciato il segno nel cuore di Anna, che non si aspettava che Gigi ripartisse così in fretta e mettesse su addirittura una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto. Inoltre, un altro elemento che avrebbe ferito la Tatangelo è stato il fatto che Gigi abbia scelto di vivere con Denise non più ad “Amorilandia”, la villa che il cantante possiede in zona Olgiata a Roma e che Anna non ha mai amato. Con la nuova compagna invece ha lasciato Roma per ricominciare da Napoli".