Anna Tatangelo e l’addio a Gigi D’Alessio, la confessione del figlio di lui

Anna Tatangelo dopo l’addio a Gigi D’Alessio: su Instagram è sempre più bella

Luca, figlio di Gigi D’Alessio, torna a parlare di Anna Tatangelo dopo l’addio della cantante al padre, svelando com’è il loro rapporto. Il ragazzo, che sta iniziando una carriera nel mondo della musica sulle orme del suo famosissimo papà, è frutto dell’amore fra Gigi e Carmela Barbato, sua prima moglie.

I due sono stati legati dal 1986 al 2006 e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Claudio, che ha reso D’Alessio nonno, Ilaria e Luca, classe 2003. Quando Luca aveva tre anni i suoi genitori si sono separati e Gigi ha scelto di vivere alla luce del sole l’amore per Anna Tatangelo. Un rapporto importante durato oltre dieci anni, segnato dalla nascita del figlio Andrea, arrivato nel 2010, ma anche da una profonda crisi nel 2018. Nel 2020, dopo il ritorno di fiamma che aveva fatto sperare nelle nozze, Gigi e Anna si sono detti addio definitivamente.

Del rapporto della Tatangelo con i figli di D’Alessio si è parlato molto, soprattutto dopo che diverso tempo fa Ilaria D’Alessio aveva criticato la compagna del padre. “Non è vero che abbiamo un bel rapporto – aveva spiegato su Instagram -. È una donna cattiva e non adatta alla semplicità della nostra famiglia. Ci vediamo e non ci guardiamo nemmeno negli occhi”. Oggi però sembra che sia tornato il sereno, anche grazie alle parole di Luca che nelle Stories di Instagram ha svelato di apprezzare molto l’ex compagna del padre.

Quando gli è stato chiesto dai follower chi fossero le sue cantanti preferite Luca non ha avuto dubbi. “Annalisa, Arisa e Anna Tatangelo – ha chiarito -. Sono loro le mie preferite, ma ce ne sono altre come Emma Muscat, Emma Marrone e Noemi”. Il messaggio è stato poi ricondiviso da Anna che ha aggiunto un commento molto dolce: “Ti voglio bene”, ha scritto riferendosi al figlio di Gigi.

Nonostante la rottura anche il rapporto con D’Alessio è ormai sereno. A confermarlo è stata proprio la Tatangelo che, ospite di Domenica In, ha ringraziato l’ex compagno. “Ringrazierò sempre Gigi perché con lui sono cresciuta e ho avuto un figlio – ha svelato -. Andrea è la mia grande stabilità, mi fa riscoprire una forza anche in quei momenti in cui dico ‘non ce la posso fare'”.