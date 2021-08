Anna Tatangelo e Livio Cori non si nascondono più: botta e risposta su Instagram

editato in: da

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Anna Tatangelo e Livio Cori non si nascondono più e su Instagram arriva un divertente botta e risposta. Dopo le indiscrezioni sulla gravidanza di Denise Esposito, fidanzata di Gigi D’Alessio, Anna è stata paparazzata in Puglia in compagnia del rapper.

Una storia d’amore, quella fra i due cantanti, vissuta lontano dai riflettori e uscita allo scoperto solo di recente. Se in passato la Tatangelo si era rifiutata di commentare la love story, ora sembra decisa più che mai a voltare pagina e pronta a vivere appieno il sentimento per Livio. Rapper originario di Napoli e attore, Cori ha rubato il cuore di Anna dopo la fine del legame con Gigi D’Alessio.

Se l’artista napoletano si appresta a diventare papà per la quinta volta (Denise dovrebbe partorire in autunno), la Tatangelo sta riscoprendo l’amore con Livio. Su Instagram i due non si nascondono più e il rapper commenta l’ultimo scatto della cantante in bikini. Sul suo profilo Anna ha pubblicato una foto in cui sorride con indosso un costume blu. Fra i primi commenti quello di Livio Cori che ha scherzato scrivendo: “Il blu ti dona”. Immediata la replica dell’artista di Sora che ha risposto con due cuoricini blu.

La love story fra i due, a quanto pare, procede a gonfie vele. Anna si è finalmente lasciata alle spalle un periodo complicato della sua esistenza, segnato dalla crisi con Gigi D’Alessio, il ritorno di fiamma e il successivo addio. Oggi entrambi hanno ritrovato la serenità che sognavano accanto a nuovi partner. Nell’estate del 2020 dopo un concerto a Capri, Gigi ha incontrato Denise Esposito, una giovane fan che gli ha rubato il cuore e che lo renderà papà per la quinta volta. Il cantante ha già avuto tre figli – Claudio, Ilaria e Luca – dall’ex moglie Carmela Barbato, mentre dall’amore per Anna è nato Andrea.

La Tatangelo, un passo dopo l’altro, ha ricostruito la sua esistenza e oggi nel suo cuore c’è spazio solo per Livio Cori. Il rapper ha saputo aspettare, rimanendo nell’ombra, sempre al suo fianco, e curando le sue ferite. Oggi il rapporto sembra solido, tanto che in vacanza in Puglia con la coppia era presente anche il piccolo Andrea, segno che la relazione è già divenuta molto importante.