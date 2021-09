Gigi D’Alessio, il ritorno a Napoli che non piace alla Tatangelo: l’indiscrezione

editato in: da

I nuovi progetti di Gigi D’Alessio non sono graditi da Anna Tatangelo. E sì perché, stando a quanto riporta Dagospia, il cantante partenopeo starebbe organizzando il ritorno a Napoli per stare più vicino alla sua compagna Denise Esposito, incinta del suo quinto figlio. Una decisione, questa, che non piacerebbe alla sua ex compagna, ormai felicemente innamorata di Livio Cori.

L’imminente trasferimento, infatti, avrebbe spaventato – e non poco – la Tatangelo, preoccupata per la distanza che D’Alessio starebbe mettendo tra lui e il figlio Andrea. Questo cambiamento repentino comporterebbe infatti un certo allontanamento tra Gigi e il bambino, dal momento che il più giovane dei suoi figli risiede a Roma con la madre.

Si tratta perciò dell’ennesima decisione che non approvata da Anna Tatangelo, dopo aver scoperto della gravidanza di Denise Esposito direttamente dai giornali e non dall’ex compagno. In più, l’artista di Sora sarebbe anche rimasta amareggiata dalla scelta di D’Alessio di formare subito una nuova famiglia, a poco tempo dalla fine della loro lunga relazione dalla quale è nato un figlio.

Le sue reazioni sono rimaste nel campo delle indiscrezioni riportate da Chi, ma è doveroso ricordare che non ci sono state smentite da parte della diretta interessata. Intanto, Denise Esposito si gode la gioia per la gravidanza mostrando il primo timido accenno di pancino su Instagram.

Per D’Alessio, si apre così un nuovo capitolo della sua vita, tutta dedicata alla musica e ai sentimenti. La notizia dell’arrivo del quinto figlio non ha lasciato di stucco solo la Tatangelo ma anche tutto il pubblico, che non si sarebbe aspettato un progetto personale così importante dopo le tante storie d’amore (importanti) che si è lasciato alle spalle.

Nuovo compagno e nuovo percorso lavorativo anche per Anna Tatangelo che, dopo aver rivelato al mondo di essere innamorata di Livio Cori, si appresta a tornare in televisione con un programma tutto suo e rispolverato dalle vecchie teche Mediaset. Dopo l’esperienza a All Together Now, l’artista sarà di nuovo su Canale5 con Scene Da Un Matrimonio, format rinnovato e destinato alla domenica pomeriggio dell’ammiraglia di Cologno Monzese. Gli impegni in tv viaggiano in parallelo con quelli musicali: a maggio, è infatti tornata con l’album Annazero.